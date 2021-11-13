Марафон гумористичних прем’єр: у "Вечірньому кварталі" буде більше сатири, номерів "із життя" та зіркових гостей

Марафон гумористичних прем’єр: у "Вечірньому кварталі" буде більше сатири, номерів "із життя" та зіркових гостей

"Кварталівці" переконують - новий гумористичний сезон - здивує.

Марафон гумористичних прем’єр розпочинається сьогодні на "1+1". У "Вечірньому кварталі" тепер обіцяють іще більше сатири, номерів "із життя" та зіркових гостей.

Про те, чим іще дивуватимуть у новому гумористичному сезоні - 13 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Кварталівці" переконують - новий гумористичний сезон - здивує: буде більше політики та більше зірок.

"Буде більше політичних номерів, бо ми без них не обходимось. Ми не можемо без гостей, бо глядачів треба дивувати і, я чесно скажу - вони у нас балувані, але нам вдається", - говорить художній керівник "95-го кварталу" Євген Кошовий.

На "1+1" розпочинається марафон гумористичних прем’єр

Крім того просто на сцені “Кварталу” попрощаються з футбольною кар’єрою Артема Мілевського та жартуватимуть над Монатіком, "Ляпісом 98", канадським репером К-Maro, Дорофеєвою та автором хіта "Гуси" Велбоєм.

Крім запрошених гостей є і запрошені актори, які показуватимуть номери "з життя". У двох випусках грає Ірина Гатун з "Жіночого кварталу".

А от виступи Станіслава Боклана глядачі бачитимуть тепер щовипуску.

Ще більше гумору у новому випуску “Вечірнього кварталу” дивіться сьогодні о 20.15. Одразу після не пропустіть і прем’єру “Жіночого кварталу”.

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