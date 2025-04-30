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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Маргарита наче відчувала щось": бабуся розповіла про 12-річну онучку, яку вбив російський "Шахед"

Російські окупанти на Дніпропетровщині вбили 12-річну Маргариту. Бабуся дівчинки розповіла про трагедію.

Автор публікації
Анастасія Невірна
"Маргарита наче відчувала щось": бабуся розповіла про 12-річну онучку, яку вбив російський "Шахед"

Росіяни вбили 12-річну дівчинку / © ТСН

У Дніпропетровській області росіяни вбили 12-річну дівчинку. Напередодні ворожий «Шахед» атакував будинок у селищі Губиниха, де мешкала родина з двома дітьми. Батьки і молодша донька дістали поранення, а старшу — яку ще живою витягли з-під завалів, не змогли врятувати.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Через атаку російського безпілотника половина будинку обвалилася в одну мить. Саме у тій частині оселі і спала 12-річна Маргаритка. Як розповіла бабуся дівчинки, туди після вибуху дрона впав електричний стовп з вулиці. Усі, хто був в хаті, опинилися під уламками.

Рятувальники, які примчали розбирати завали, оприлюднили кадри. На них видно, як ДСНС разом з місцевими дістають дитину з-під уламків її кімнати. Дівчинка була ще живою, померла дорогою до лікарні.

/ © ТСН

© ТСН

Мати разом з меншою 6-річною донькою у лікарні. Тато від шпиталізації відмовився. Допомогти родині на місце атаки прийшли рідні, сусіди та однокласники загиблої дівчинки. Допомагали розбирати уламки та шукати під завалами вцілілі речі.

Марія разом з двома маленькими дітьми працювала на руїнах від ранку. Як дізналася про трагедію, каже, не всиділа вдома.

«Дівчинка з цієї родини, ходить в школу з моїм синочком, ми вирішили прийти допомогти. Розбираємо, перебираємо речі діточок, мамині речі і це все складаємо», — каже жінка.

Серед завалів відшукали і картину з яскравими квітами, яку нещодавно намалювала загибла Маргаритка.

Маргарита, яку вбили росіяни / © Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

Маргарита, яку вбили росіяни / © Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

«Вона багато чого, і неї вся хата була обмальована була, це один той що його знайшли і співала вона дуже гарно», — каже бабуся дівчинки.

Однак останнім часом, розповідає бабуся, онучка наче щось відчувала, була мовчазною і пригніченню.

«Я в неділю її бачила, вона сиділа, ми проходили до них, вона мовчала, як ото і рот води набрала, як відчувала. Собака вила казали. Два дні вила страшне», — каже бабуся загиблої.

Бабуся Маргарити / © ТСН

Бабуся Маргарити / © ТСН

Через атаку безпілотника двоповерховий будинок повністю знищений. Він прийняв на себе основний удар. Дісталось і навколишнім оселям.

29 та 30 квітня у Губинеській громаді оголошенні днем жалоби.

Раніше в ліцеї розповіли, якою була загибла 12-річна дівчинка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСКЛЮЗИВ! Гляньте, ЩО АМЕРИКАНЦІ ПИШУТЬ В ЛИСТАХ українцям! Політика ТРАМПА нажахала всіх!

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