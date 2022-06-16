Марічка Падалко розсекретила, які завдання зараз виконує її чоловік-захисник: "Небезпечна робота"

Ведуча телемарафону "Єдині новини" Марічка Падалко розповіла про свого чоловіка-захисника Єгора Соболєва.

Журналіст ще влітку минулого року підписав контракт із ЗСУ, бо був переконаний, що Путін розпочне повномасштабну війну. Під час вторгнення він виконував різні завдання, зокрема, протягом двох тижнів боровся з російськими окупантами в Ірпені.

В ексклюзивному інтерв'ю сайту ТСН.ua Падалко розповіла, чим зараз займається її коханий.

"Зараз Єгор задіяний у проєкті, що пов'язаний з обміном розвідданих, тому постійно пересувається між регіонами, де окупанти і Києвом. З одного боку, це така небезпечна робота, а з іншого – він тепер частіше з'являється у Києві", – поділилася знаменитість.

Нагадаємо, редакція сайту поспілкувалася із зірковими дружинами українських захисників. Зокрема, героїні розповіли, як відпустили коханих на війну, як переживають розлуку та про що мріють після перемоги. Історію ведучої телемарафону "Єдині новини" Марічки Падалко ви можете почитати у матеріалі.

Марічка Падалко розповіла про першу в житті закордонну подорож

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