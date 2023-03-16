Маркетинг за межею етичності: як українці ставляться до товарів з патріотичною символікою

Як і чому піарники грають з війною та де межа між прославлянням нашої країни та цинічним заробітком?

Запальничку із зображенням розстріляного через слова "Слава Україні!" військовослужбовця Олександра Мацієвського продавець називає "прекрасним аксесуаром", від користування яким можна "отримати задоволення". Проте про яке задоволення йдеться, коли на запальничці зображення розстріляного військового? Мережа просто вибухнула обуренням: "Ті, хто таке роблять, мають людяність взагалі?", "Навіщо тулить туди загиблого? Так, він став, як символ, який надихає для боротьби, але використовувати його образ в маркетингових цілях - це якийсь максимальний цинізм".

І це далеко не перший випадок маркетингових ігор з війною та горем, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

"Славнозвісна "Буча-комбуча", нашуміле насіння "Азовсталь", горілка з відомим зображенням захисників острова Зміїний або ж чоловіче спіднє з українським прапором, гербом і написом "Слава ЗСУ" чи взуття з такою ж українською символікою. Інтернет переповнений, як їх позиціонують продавці, патріотичними товарами. А от як українці ставляться до подібних товарів і чи взагалі купують їх?

Сергій вже не перший рік продає в столиці різноманітні сувеніри. Каже, за останній рік їх вибір справді збільшився в рази. Але він ретельно відбирає, які саме візьме на продаж. Ми показали йому запальничку. Сергій сказав, що такий товар він не продавав би: "Людина загинула. Це кощунство".

Такої ж думки і його колега Олексій: "Я б не продавав це ні в якому разі. Я не маю права заробляти на цьому гроші". А от Володимир, який саме купував собі черговий сувенір, каже, хоч і будь-яку річ із зображенням загиблого військового не купив би, а от із гербом чи прапором, наприклад, так: "Плавки собі на літо взяв би". Адже це, каже, мотивує людей на перемогу. І без різниці, де українська символіка зображена: "В ХХІ столітті все припустимо".

Студентка ж Олександра, навпаки, шокована від показаної їй запальнички: "Це жахливо, на мою думку. Я б ніколи таке не купила і не віддала б свої гроші на виробництво чогось подібного. Це табу. Адже це дуже чутлива тема. Я не знаю, як мають почуватися родичі цього військового. І взагалі дуже багато людей пережили якісь певні негативні емоції і просто так ставити це на якісь рандомні товари дуже погано".

Чим керуються маркетологи, які вигадують такі псевдопатріотичні ідеї? Піар-стратег Сергій Дідковський пояснює: "Що хоче людина, яка зображує на запальничці образ українського воїна, який загинув? Вона хоче просто привернути увагу. Це спекуляція на базових емоціях людини, спекуляція на тому, що ця подія емоційно дуже значима. Відтак вони й не придумують щось, а використовують те, що велика кількість людей бачила і знає".

Це банальна експлуатація болю, відчаю та жалю людей, бажання викликати емоції та здобути популярність навіть на чиємусь горі. Сергій Дідковський зазначив: "При цьому їм абсолютно неважливо, чи переживають родичі цієї людини, яке ставлення у певної категорії українців до такої запальнички може бути. Хтось купить - і добре". А це є жорстким і цинічним порушенням усіх етичних норм, каже експертка з етикету Юлія Юдіна: "Тому що це наш біль, наша трагедія. Це біль людей, котрі поруч із нами. І їсти цукерку з коробки з написом "Бахмут" або "Маріуполь" - неетично. Потрібно це чітко розуміти".

А зображенню загиблого військового не місце ні на запальничці, ні на будь-яких інших речах. Проте герб чи прапор можна застосовувати чи зображати, наприклад, на сувенірній продукції. "Якщо це блокнот - чому б і ні. Товари, які стосуються особистого використання, білизна чи домашні капці - це неетично", - наголосила Юлія Юдіна. Це принижує українську національну символіку.

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