Марків, який вперше став батьком, зізнався, що й досі не може оговтатися від свого нового статусу

Під час пологів Марків був поруч, саме йому новонародженого поклали на груди.

Нацгвардієць Віталій Марків вперше став батьком. Син народився 56 сантиметрів зросту, 4250 кілограмів вагою. Про дитину подружжя мріяло ще від 2017 року.

Про це 21 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Словами це передати не можливо", - ділиться він емоціями від народження первістка.

Новини України: у родині нацгвардійця Віталія Марківа народився син – що каже новоспечений татусь

З коханою Діаною вони познайомилися під час Революції Гідності у 2014. А далі їхні стосунки перевірила війна, бо Віталій пішов добровольцем в АТО. І вже на осінь вони й побралися. Про дитину мріяли ще 2017, коли вирішили поїхати у відпустку до Італії та принагідно провідати маму Віталія. Але там Марківа заарештували. Українського нацгвардійця італійський суд прирік до 24 років ув'язення за ніби-то причетність до загибелі іноземного журналіста на Донбасі. У тюрмі Марків провів три роки. Але нарешті його невинуватість вдалося довести, і майже рік тому українець повернуся додому.

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