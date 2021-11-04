Мармуровий палац та цілющі води: чим відомий "курорт без коронавірусу" Моршин та де там зупинитись

Мармуровий палац та цілющі води: чим відомий "курорт без коронавірусу" Моршин та де там зупинитись

У Моршині можна покращити своє здоров'я та відпочити.

Моршин – це відомий бальнеологічний курорт у Львівській області. А завдяки тому, що там, за словами місцевої влади, вакциновано 75% населення і майже немає важких хворих – це ще і безпечне для відпочинку місце.

Це містечко розташоване на висоті 340 метрів над рівнем моря, довкола нього карпатські ліси. А ще тут є унікальні цілющі джерела, завдяки яким Моршин і відомий на всю Україну.

ТСН.ua дізнавався, куди варто сходити в Моршині та де можна зупинитись.

Що варто побачити у Моршині

Приїхавши у Моршин, ви можете прогулятись його вуличками, помилуватись архітектурою ХІХ століття та мальовничими краєвидами.

Фото: Моршинська міська рада

Окрасою Моршина вважається "Мармуровий палац". Це - курортний дім, який звело в 1935 році Товариство галицьких лікарів за проектом Мар'яна Нікодемовича. Поблизу палацу є прекрасний парк із античними мармуровими скульптурами, фонтанами та клумбами.

Фото: Моршинська міська рада

Поруч із "Мармуровим палацом" є також і літній амфітеатр, де відбуваються різні музичні виступи та міські святкування.

У центрі Курортного парку в Моршині стоїть бювет "Грибок". Це – велика будівля, куди приходять туристи, щоб попити води. Ця споруда побудована ще в 1935 році прямо над унікальним джерелом. До речі, вода у Моршині справді дуже корисна. Вона допомагає нормалізувати обмін речовин, зменшити рівень цукру в крові та підвищує толерантність до глюкози у хворих на цукровий діабет, допомагає худнути людям з ожирінням, очищує організм.

Фото: Моршинська міська рада

Всередині бювету є сучасна система очищення та контролю, завдяки якій туристи можуть пити чисту та корисну воду.

Також у цьому парку є сучасний скульптурний ансамбль із 163 краплинками-мозаїками. Автор скульптури Костянтин Скритуцький.

Фото: Моршинська міська рада

У центрі міста є відома Бальнеологічна лікарня, де можна отримати 40 видів лікувальних процедур, в основному тих, які стосуються органів травлення та печінки. Також тут хворих можуть розробити курс лікування, у який входитиме вживання мінеральних вод, відпочинок у лікувальних ваннах, лікування грязями та інші.

У Моршині також можна відвідати і музеї та дерев’яну церкву Покрови пресвятої Богородиці, збудовану в 1825 році. Також відпочити у Моршині можна і на березі місцевого озера.

Фото: Моршинська міська рада

Де зупинитись у Моршині

У Моршині є великий вибір місць, де ви можете зупинитись. Все залежить від того, з якою метою ви сюди приїхали. Якщо вам потрібно покращити стан свого здоров’я, то найкраще зупинитись в одному із санаторіїв Моршина, їх тут є 9. З собою потрібно обов'язково мати паспорт та санаторно-курортну картку, яку видає лікар. Там вам запропонують триразове дієтичне харчування, медичні послуги та проживання.

Бюджетний номер у санаторії Моршина. Фото: karpatykruiz.com.ua

Частина із медичних послуг уже може бути включена у вартість вашого перебування у санаторії, за додаткові - доведеться доплатити. Вартість перебування у санаторіях Моршина всередньому від 750 гривень на добу за двомісний номер економ класу.

Так виглядає бюджетний номер санаторію у Моршині. Фото: karpatykruiz.com.ua

Із вибором санаторію та тим, скільки часу вам тут потрібно пробути, допоможе ваш лікар. Проте всередньому для оздоровлення медики рекомендують відпочивати у санаторіях Моршина 12 днів.

Фото: Моршинська міська рада

Якщо ви приїхали у Моршин, щоб просто "попити водички", то ви можете зупинитись в одному із готелів, які є у цьому місті. Їхня вартість – від 600 гривень за добу.

Також у Моршині можна зупинитись і в апартаментах, які здають в оренду місцеві жителі. Повноцінну однокімнатну квартиру тут можна орендувати від 350-500 гривень за добу.

Околиці Моршина: куди ще можна поїхати

Якщо ви захоплюєтесь архітектурою, то за 45 кілометрів від Моршина є місто Дрогобич. Тут можна побачити старовинну солеварню, в якій сіль варять ще із XIV століття, а то і раніше. Також тут ви можете придбати корисну дрогобицьку сіль.

А ще можна просто прогулятись Дрогобичем, оскільки тут є багато розкішних віл та красивих будинків, чи скуштувати страви із галицької кухні.

Дрогобицька міська рада

За 36 кілометрів від Моршина є місто Борислав. Тут починаючи із середини XIX століття добували нафту, озокерит та газ. І досі навіть у центрі міста тут стоять нафтові качалки. Деякі з них і досі працюють.

ТСН.ua

За 23 кілометри від Моршина у селі Бубнище Івано-Франківської області є відомі Скелі Довбуша. Цим каменям уже майже 70 млн років. За однією із легенд, тут переховувався карпатський месник Олекса Довбуш.

Також ви можете побувати і в унікальній давньоруській фортеці Тустань, яка розташована за 48 кілометрів від Моршина. Цій споруді немає аналогів у Європі, а тому сюди їдуть не лише з України, а й сусідніх країн, щоб оглянути давньоруське місто в скелях.

Фото: tustan.ua

За 40 кілометрів від Моршина є також і місто Стрий, яке захоплює своєю архітектурою та великою кількістю цікавих музеїв.

Моршин - це чудове місце відпочинку і тому, що через високий рівень вакцинації та невелику кількість інфікованих тут не діють заборони "червоної" зони. А ще тут можна оздоровитись та відкрити для себе нові враження.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: у Моршині отримали дві дози вакцини 74 відсотки жителів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання