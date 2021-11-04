Мармуровий палац та цілющі води: чим відомий "курорт без коронавірусу" Моршин та де там зупинитись

У Моршині можна покращити своє здоров'я та відпочити.
Моршин – це відомий бальнеологічний курорт у Львівській області. А завдяки тому, що там, за словами місцевої влади, вакциновано 75% населення і майже немає важких хворих – це ще і безпечне для відпочинку місце.
Це містечко розташоване на висоті 340 метрів над рівнем моря, довкола нього карпатські ліси. А ще тут є унікальні цілющі джерела, завдяки яким Моршин і відомий на всю Україну.
ТСН.ua дізнавався, куди варто сходити в Моршині та де можна зупинитись.
Що варто побачити у Моршині
Приїхавши у Моршин, ви можете прогулятись його вуличками, помилуватись архітектурою ХІХ століття та мальовничими краєвидами.
Окрасою Моршина вважається "Мармуровий палац". Це - курортний дім, який звело в 1935 році Товариство галицьких лікарів за проектом Мар'яна Нікодемовича. Поблизу палацу є прекрасний парк із античними мармуровими скульптурами, фонтанами та клумбами.
Поруч із "Мармуровим палацом" є також і літній амфітеатр, де відбуваються різні музичні виступи та міські святкування.
У центрі Курортного парку в Моршині стоїть бювет "Грибок". Це – велика будівля, куди приходять туристи, щоб попити води. Ця споруда побудована ще в 1935 році прямо над унікальним джерелом. До речі, вода у Моршині справді дуже корисна. Вона допомагає нормалізувати обмін речовин, зменшити рівень цукру в крові та підвищує толерантність до глюкози у хворих на цукровий діабет, допомагає худнути людям з ожирінням, очищує організм.
Всередині бювету є сучасна система очищення та контролю, завдяки якій туристи можуть пити чисту та корисну воду.
Також у цьому парку є сучасний скульптурний ансамбль із 163 краплинками-мозаїками. Автор скульптури Костянтин Скритуцький.
У центрі міста є відома Бальнеологічна лікарня, де можна отримати 40 видів лікувальних процедур, в основному тих, які стосуються органів травлення та печінки. Також тут хворих можуть розробити курс лікування, у який входитиме вживання мінеральних вод, відпочинок у лікувальних ваннах, лікування грязями та інші.
У Моршині також можна відвідати і музеї та дерев’яну церкву Покрови пресвятої Богородиці, збудовану в 1825 році. Також відпочити у Моршині можна і на березі місцевого озера.
Де зупинитись у Моршині
У Моршині є великий вибір місць, де ви можете зупинитись. Все залежить від того, з якою метою ви сюди приїхали. Якщо вам потрібно покращити стан свого здоров’я, то найкраще зупинитись в одному із санаторіїв Моршина, їх тут є 9. З собою потрібно обов'язково мати паспорт та санаторно-курортну картку, яку видає лікар. Там вам запропонують триразове дієтичне харчування, медичні послуги та проживання.
Частина із медичних послуг уже може бути включена у вартість вашого перебування у санаторії, за додаткові - доведеться доплатити. Вартість перебування у санаторіях Моршина всередньому від 750 гривень на добу за двомісний номер економ класу.
Із вибором санаторію та тим, скільки часу вам тут потрібно пробути, допоможе ваш лікар. Проте всередньому для оздоровлення медики рекомендують відпочивати у санаторіях Моршина 12 днів.
Якщо ви приїхали у Моршин, щоб просто "попити водички", то ви можете зупинитись в одному із готелів, які є у цьому місті. Їхня вартість – від 600 гривень за добу.
Також у Моршині можна зупинитись і в апартаментах, які здають в оренду місцеві жителі. Повноцінну однокімнатну квартиру тут можна орендувати від 350-500 гривень за добу.
Околиці Моршина: куди ще можна поїхати
Якщо ви захоплюєтесь архітектурою, то за 45 кілометрів від Моршина є місто Дрогобич. Тут можна побачити старовинну солеварню, в якій сіль варять ще із XIV століття, а то і раніше. Також тут ви можете придбати корисну дрогобицьку сіль.
А ще можна просто прогулятись Дрогобичем, оскільки тут є багато розкішних віл та красивих будинків, чи скуштувати страви із галицької кухні.
За 36 кілометрів від Моршина є місто Борислав. Тут починаючи із середини XIX століття добували нафту, озокерит та газ. І досі навіть у центрі міста тут стоять нафтові качалки. Деякі з них і досі працюють.
За 23 кілометри від Моршина у селі Бубнище Івано-Франківської області є відомі Скелі Довбуша. Цим каменям уже майже 70 млн років. За однією із легенд, тут переховувався карпатський месник Олекса Довбуш.
Також ви можете побувати і в унікальній давньоруській фортеці Тустань, яка розташована за 48 кілометрів від Моршина. Цій споруді немає аналогів у Європі, а тому сюди їдуть не лише з України, а й сусідніх країн, щоб оглянути давньоруське місто в скелях.
За 40 кілометрів від Моршина є також і місто Стрий, яке захоплює своєю архітектурою та великою кількістю цікавих музеїв.
Моршин - це чудове місце відпочинку і тому, що через високий рівень вакцинації та невелику кількість інфікованих тут не діють заборони "червоної" зони. А ще тут можна оздоровитись та відкрити для себе нові враження.
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