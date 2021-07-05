Марш ЛГБТ-спільноти в Грузії закінчився масовим побиттям журналістів

Не побачивши на проспекті Руставелі жодного активіста - радикали зривають злість на пресі.

Заворушення в середмісті столиці та побиті журналісти - так у Грузії не відбувся перший в історії "Марш гідності", який збиралася провести ЛГБТ-спільнота. Спершу проти його проведення в Тбілісі висловився прем'єр-міністр країни, потім - на площі Свободи зібралися кілька тисяч його однодумців. І не побачивши ЛГБТ-активістів, вилили лють на балконах, парканах та камерах.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

За кілька годин до запланованого "Маршу гідності" Площу Свободи в центрі Тбілісі заповнює натовп. Зі сцени його розігрівають закликами не допустити "чужоземного соромітництва" в Грузію. Дуже швидко з веселкових прапорів злість переходить на європейські. Бо Європа, на переконання агітаторів, пропагує усе, чому в традиційній країні не місце.

«Тут не місце прапору ЄС! На головній площі Грузії має стояти хрест святої Ніно», - запевняють протестувальники.

Доки з балконів офісу Тбілісі-прайду зривають веселкові прапори, а біля парламенту Грузії - європейський, грузинське МВС закликає ЛГБТ-активістів не виходити в середмістя. Скасувати «Марш гідності» вимагає на камери і прем’єр країни. В створенні напруги він звинувачує опозицію, що раніше підтримала марш.

«Проведення анонсованого на сьогодні маршу вважаю недоцільним. Поясню чому. Ця акція містить в собі загрозу громадського протистояння. Як вам відомо, для більшості населення проведення такої акції - неприйнятне. Тому я вважаю, їй не місце на проспекті Руставелі», - зазначив прем’єр.

Не побачивши на проспекті Руставелі жодного активіста - радикали зривають злість на пресі. З телеканалу «Руставі-2» постраждало восьмеро працівників. Репортерам трощили камери, жбурляли в них палицями і пляшками. Грузинська служба американського «Радіо Свобода» викладає фото забоїв своєї знімальної групи. Усього постраждало більше двадцяти людей, одного з репортерів ушпиталено. Тільки тоді поліція почала втручатися і переважно для того, аби вивозити журналістів подалі від проспекту Руставелі.

Новини світу: через заворушення в Грузії не відбувся перший в історії "Марш гідності"

Те, що нині відбувається в Грузії - оголошення війни громадському суспільству і демократичним цінностям, йдеться в заяві Тбілісі-прайду. Марш, який мав стартувати в ці хвилини, скасували, бо на підтримку поліції, сказали, годі в таких умовах сподіватися.

«Ми не можемо вийти на вулиці, заповненні налаштованими на насильство людьми, яких підтримує влада, Патріархія і проросійські сили, не можемо поставити під загрозу життя людей», - заявлять у спільноті.

Не чекаючи доки зірваний прайд засудять у світі, міністерство внутрішніх справ Грузії усе ж почало слідство за статтями насильство та незаконне перешкоджання професійній діяльності журналістів, а також - пошкодження чи знищення чужого майна.

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