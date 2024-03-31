Марш на Москву, "серйозна проблема" України та новий наступ на Київ: основні свіжі тези Буданова

На території Білорусі жодних загроз станом на зараз нема, наголосили у розвідці.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував можливість нового наступу росіян на Київ, попередив про збільшення ракетних атак по Україні та висловився про рейд російських добровольців.

ТСН.ua зібрав основні заяви, озвучені головним розвідником у неділю, 31 березня, в ефірі телемарафону.

Новий наступ окупантів на Київ: Буданов прокоментував заяву Макрона

Очільник ГУР прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення військ у разі можливого повторного наступу на Київ. Буданов назвав це лише "припущенням".

"Це припущення (слова Макрона - ред.). Припущень може бути дуже багато. У припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву, але цього за фактом немає", - наголосив Буданов.

Він також додав, що на території Білорусі жодних загроз станом на зараз нема.

Рейд та активні бойові дії російських добровольців на території РФ

Будано наголосив, що рейди Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та батальйону "Сибір" на території Росії "для нас є дуже вигідним". Як він пояснив, добровольці змогли розтягнути угруповання росіян, відволікти їхні сили з боїв на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів.

"Стосовно діяльності ЛСР, РДК, "Сибір" і інших добровольчих формувань – вони воюють за свою державу. Дещо їм вдається, дещо не вдається, але вони не полишають своєї роботи. Це другий рік поспіль в одному і тому самому місці відбуваються події, що говорить про систематичність їх підходу. Коли зміниться ситуація на фронті, їм стане легше просуватись далі і добиватися своєї мети", - додав він.

Легіон "Свобода Росії". Фото: Телеграм-канал "ЛСР"

Чи можуть зараз російські добровольці дійти до Москви - думка Буданова

Буданов вважає, що зараз російські добровольці не зможуть дійти до Москви.

"Зараз вони до Москви зі зброєю в руках на жаль не можуть дійти. У цьому я певен. Але з часом, коли ситуація буде це дозволяти, вони свою роль зіграють", - зазначив головний розвідник України.

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Чому Росія атакує Україну ракетами "Циркон"

Буданов розповів, що Росія атакує Україну ракетами "Циркон", аби пробити нашу систему ППО. "Ракета "Циркон" насамперед - це протикорабельна ракета. У неї досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи "Циркони", Російська Федерація сподівається, що вона зможе пробити нашу систему протиповітряно оборони - ось і вся логіка, і нічого іншого там немає", - підкреслив він, додавши, що в окупованому Криму розташовані кілька пускових установок.

"Калібри" готові до застосування по Україні

Країна-терористка довгий час не застосовувала "Калібри", використовуючи Х-101, оскільки у РФ її вважають більш ефективною.

"Вони абсолютно готові до застосування. Вони їх не використовують, було прийнято рішення, через те, що "Калібр" є менш ефективним, ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101. Найближчим часом, думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася”, - розповів Кирило Буданов.

Нова "серйозна проблема" України

Росія завершує будівництво залізничної гілки, яка має з'єднати Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані південні території. На думку Буданова, це "може стати для України серйозною проблемою", однак у ГУР знають як цьому протидіяти.

"Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес майже завершено. Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з цією залізницею ми якось упораємося, у цьому в усіх є досвід", - запевнив очільник ГУР.

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Чи била Росія по Україні авіабомбою ОДАБ-1500: відповів Буданов

Український розвідник не підтвердив інформацію експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке про те, що Росія вперше атакувала Україну важкою авіабомбою ОДАБ-1500. За його словами, окупаційні війська раніше вже бил цими авіабомбами по Україні.

"Я можу це (заяву Рьопке - ред.) прямо спростувати, тому що ОДАБ-1500 використовували вже не раз, і на лінії фронту, і коли була активна частина операції РДК і ЛСР – там також ОДАБ використовували", - заявив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомляли, куди цілились окупанти під час комбінованої атаки 31 березня.

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