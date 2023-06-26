“Марш Пригожина був запланований”: начальник РДК пообіцяв позитивні новини для України

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" після бунту ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина закликали своїх прихильників до дій і закликом "Викопуйте старі дідівські двостволки, фотографуйте місцеві відділення РУВС, готуйте пляшки із запалювальною сумішшю: вони всі скоро знадобляться". Ну а російських солдатів і офіцерів закликали розвернути зброю на вежі Кремля.

Начальник штабу російського добровольчого корпусу на псевдо "Фортуна" в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів, що насправді означають ці заклики, за якою логікою діяв Пригожин і які переваги дав цей “марш справедливості”.

Яка реакція на ці ваші заклики? Чи справді “крига скресла” і чи багато росіян готові відгукнутися на заклики і дійсно “викопати двостволки”?

— Я думаю, що крига справді скресла. Ця ситуація показала наочно, що дуже велика кількість жителів РФ готові до цього. Але тут є нюанс — вони готові піти за сильним лідером. Ми побачили, що Пригожин здійснив так званий “марш справедливості” і з’явилася велика кількість симпатизантів у нього в тому ж Ростові і в цілому на його шляху. Коли вже до вечора бойовики виїжджали у свої так звані польові табори, ми бачили, що люди проводжали їх з квітами, піснями, танцями і все було чудово. Тобто кількість симпатизантів велика, але вони підуть тільки за сильним лідером.

Зараз звучить чимало версій із приводу логіки Пригожина. На вашу думку, що це було? Досвідчений зек Пригожин не міг не розуміти, що такий демарш у Кремлі йому не пробачать, і живим навряд чи залишать. То чому тоді він погодився відступити?

— Тут варто дивитися трохи розгорнутіше. Ця операція стовідсотково планувалася завчасно, оскільки навіть з угрупованням в 25 тисяч осіб просто технічно все це зробити експромтом нереально з точки зору логістики і забезпечення. Дуже складно перекинути таку кількість сил фактично за один день до Москви. Тому все це точно планувалося завчасно.

Я думаю, що Пригожин розумів, що “Вагнер” як ПВК і як силу в нього рано чи пізно заберуть і вирішив піти в а-банк таким чином. Я вважаю, що він дійсно планував дійти до Москви та планував переворот. Але, скоріш за все, він розраховував на участь в цьому своєму “марші справедливості” якоїсь ще сили. Можливо, він розраховував на ФСБ, ФСО чи на масовий перехід армії. Я думаю, що він, звичайно, не розраховував на Міністерство оборони, оскільки в конфронтації з ним. Але він розраховував на один зі стовпів силового блоку. Судячи з усього, у нього це не вийшло.

Як справи зараз у вашого корпусу? Чи допомогла ця історія з Пригожиним вам просунутися ще кудись у Росії?

— Так, допомогла. Ця історія відволікла дуже велику кількість російських сил від прикордонних регіонів. Ми продовжуємо свої дії в прикордонних зонах. Незабаром буде дуже багато позитивних новин. Нам все це на руку і в цілому Україні, незалежно від того, яким чином історія завершилася в результаті.

Бунт Пригожина: що відомо

Влаштованому Пригожиним бунту в Росії передувала його заява 23 червня про удар по тилових таборах "Вагнера" у Ростові-на-Дону, завданий регулярною армією. Після цього Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості".

Однак вже ввечері того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з Пригожиним про припинення бунту. Останній сказав, що найманці зупинилися за 200 км від Москви і розвертають свої колони назад, щоб начебто не проливати кров жодної зі сторін.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

За даними ЗМІ з посиланням на джерела, в обмін на припинення заколоту Пригожину могли пообіцяти звільнення очільника Міноборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Пєсков стверджує, що ці питання не обговорювалися.

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