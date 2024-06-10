"Маршрутка до Роботиного": воїни ЗСУ розповіли про бої у Запорізькій області та кого бракує на фронті

"Маршрутка" до Роботиного – так жартома називають себе водії-механіки 65 окремої механізованої бригади ЗСУ, що працюють на Запорізькому напрямку. На закордонних бронемашинах вони доправляють до лінії фронту все, що потрібно – боєприпаси, їжу, бійців, а звідти евакуюють поранених.

Про поїздки фронтовими дорогами та особливості техніки військові розповіли кореспондентці ТСН Кірі Овес.

Нідерландський YPR, якого водії-механіки лагідно називають "Юпік", навідміно від радянських БТР, є набагато зручніший. Техніка, хоч і не нова, кажуть - надійна.

"В цій машині перевага в тому, що відкривається повністю задня апарель краще заходити, десантувати хлопців, заносити виносити поранених", - розповідають військові.

YPR

За командира у механіків-водіїв 47-річний Сергій "Сивий", він слідкує за технікою, зброєю, прокладає безпечні маршрути.

"Саме важче, це коли хлопці їдуть, дочекатися їх, або якісь втрати дуже тяжко це переношу", - каже "Сивий".

У машині разом із водієм-механіком на Роботинський напрямок їде й оператор-навідник – він допомагає евакуювати поранених та відбивати атаки росіян.

"Коли заїжджають в Роботино, чи евакуйовуємо поранених деколи і по 5 чоловік доводиться евакуйовувати і хлопців різних і ведеться прицільний вогонь по нам з такої легкої зброї, з автоматів", - каже "Сивий".

"Сивий"

Не раз водії потрапляли під обстріли ворога – гатять з усього, каже "Технік", дрони, міномети, артилерія. Разом із побратимами прифронтовими дорогами їздить далекобійник із 20-річним стажем Мар'ян. Це не перша війна для чоловіка - служив в Афганістані.

"Я був водієм, ми на "Камазі" їздили Кандагар, Ірак, возив тоже продукти, боєприпаси, але в порівнянні із тою війною та війна то квіточки", - каже він.

Саме Мар'ян прозвав свою машину - "маршруткою" до Роботиного. Ці механіки і водії одні з перших поставили на гусеничні бронемашини "глушилки" від дронів. Втім, кажуть, технічний прогрес не зупинити тож вже потребують новішого оснащення.

Але найбільше війську потрібні люди, визнають бійці. Адже жодна техніка, кажуть, не працюватиме без них.

YPR

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