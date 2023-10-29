Марсіанські ландшафти перетворюються на ліси: ексклюзивні кадри з дна Каховського водосховища (фото)

Невелика частина земель, що вийшла з-під води після підриву Каховської ГЕС виглядає обнадійливо. Оголені простори почали вкриватись смарагдовими килимами. Це означає, що пустелі і пилових бурь не буде.

У документальному фільмі ТСН "Побачити дно" кореспондентка Наталя Ярмола показала, що першими почали зеленіти ділянки попід берегом

23 липня 2023 року, за півтора місяці після підриву, біля селища Мар’янського можна було побачити, як насіялись бур’яни і паростки дерев.

Скриншот із документального фільму ТСН "Побачити дно"

“Це сама натуральна амброзія. Поки що росте бур’ян, який є невибагливим. А з часом, бог його знає, скільки треба часу для того, щоб тут грунт відродився”, – розповідає сільський голова Віктор Недря.

У Національному парку Кам’янське вирішили допомогти природі, щоб не дати шансів амброзії та іншим рослинам-окупантам. Засіяли мул притаманними цьому краю місцевими рослинами.

“Дуже себе добре почувають, воно як гарне добриво. Тобто ми знаємо, єгипетська цивілізація, вони з Нілу діставали цей мул, щоб вирощувати якісь оазиси, ще щось. Зараз у нас теж саме”, – каже в.о. завідувача сектору охорони природи національного заповідника Хортиця Михайло Муленко.

Скриншот із документального фільму ТСН "Побачити дно"

Однак ці паростки ніколи не стануть тим знищеним колись Великим лугом. Це наша історія. Повернути те, що було до моря, ні столітні дуби, ні верби неможливо. Такий закон природи. Після великих потрясінь вона змінюється і вже ніколи не повертається до своїх попередніх обрисів.

Скриншот із документального фільму ТСН "Побачити дно"

Територія вище колишньої греблі – тут інша біда. Дві тисячі квадратних кілометрів, що десятиліттями були під водою, опинилися просто неба. Порожнеча розміром з три Києва. Космічний ландшафт: таке враження, що ти на Марсі. Найбільше побоювання, чи стане ця земля пустелею. Вчені розкладають мітки-магнітики на мулистій ділянці. Аби через рік перевірити, чим вона заросте. Якщо заросте.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Побачити дно". Фільм про підрив Каховської ГЕС. Ексклюзивні кадри наслідків теракту росіян

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