Мартин і Машка підкорили TikTok: як фронтові тварини збирають сотні тисяч для ЗСУ

Фронтові тварини стали зірками соцмереж на Запоріжжі. Бика Мартина і свиню Машку військовослужбовець Максим вивіз з передової на Донеччині. Тварини дивом вижили на замінованій землі під щільним вогнем ворога.

А після евакуації отримали свій акаунт у Тіктоці, завоювали серця тисяч підписників і тепер допомагають збирати своєму господарю допомогу на ЗСУ. Із тваринами-волонтерами познайомилася кореспондентка ТСН Кіра Овес.

Шістсот кілограмів ніжності – так про цього суворого на вигляд бика відгукується його господар. Каже, його Мартин найбільше любить, коли пригощають хлібом, цілують та чухають шию.

Має він і позивний — “Буйвол”. Його дали бику українські захисники, до яких він прибився на Донеччині.

“Стоять міни по боках скрізь, там не пройдеш так сказать. І він іде чотко по нашій тропі, по якій ми заходимо, підходить до нас на позицію, дивиться на нас”, — розповідає військовослужбовець Максим “Харків”.

Військовий Максим / Скриншот із сюжету ТСН

Аби врятувати від обстрілів, військові перевезли тварину до покинутої ферми за 15 кілометрів від позицій. А згодом Максим з другом — ось у цьому зрешеченому снарядами бусіку привіз бика на Запоріжжя.

Мартина полюбило все село, в якому живе військовий. Крім дружини і двох доньок про бичка, поки боєць на службі, турбуються і сусіди.

“Він дуже любе макуху, хліб, коли був молодий любив, як ми всі, щось таке солоденьке. Зараз бичара вже вирос, мужиком став солодке вже не любе”, — каже Максим.

Максим на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення.

“За своїх дітей, за свою країну. По телевізору бачили, як в Київ позаїжджала техніка. Ми сіли в автомобіль, поїхали у військкомат”, — каже військовий.

Тепер у складі мобільної вогневої групи відбиває атаки “Шахедів”. І разом з побратимами рятує тварин – показує нам дику свиню, яку теж вивіз із фронту.

“Вона така була страшненька, лапа перебита. Але у нас медик “Паркер” красава, швидко зреагував, уламок дістав, наложив як положено ліки”, — розповідає Максим.

Скриншот із сюжету ТСН

Тепер Машка — “гроза” усієї вулиці.

А тварини віддячують рятівнику волонтерством. Футболки та кепки із зображеннями тварин розлітаються як пиріжки. У них навіть зявилася свою сторінка у ТікТоці.

“5-6 стрімів — і ми купили на 100 тисяч дронів,відвезли мавіки треті… та багато що”, — каже військовий.

Ця ферма, каже Максим, для евакуйованих з фронту тварин як готель ол- інклюзив. Як тільки Мартин повністю освоївся на новому місці, йому почали підшукати пару для довгого і щасливого життя.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мартин і Машка підкорили TikTok! Як фронтові тварини збирають сотні тисяч для ЗСУ

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