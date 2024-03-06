Маша розплакалась, бо окупанти знищили її дитсадок: як відбудовують Київщину після навали росіян

На Київщині розпочали реконструкцію дитячого садка - кадри поруч з яким рік тому розбурхали соцмережі. На них уся країна побачила дівчинку, яка плакала і навіть кричала, бо вперше побачила свій, уже зруйнований садок, після окупації.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Рік тому 6-річна Маша плакала, коли вперше побачила свій зруйнований дитсадок. Зараз дівчинка уже школярка. ТСН познайомилася із дівчинкою та її родиною восени біля їхнього будинку, який відновлювали після навали окупантів.

Знищений дитсадок

Маша розповідала і про те, як вони з батьками тікали від окупантів. Тоді ж дівчинка розплакалась, бо її дитсадок розірвали ворожі снаряди.

Маша з Київщини

Садок у Богданівці окупанти перетворили на свій штаб. Тут жили, сюди зносили награбоване та тримали і боєприпаси, які підірвали коли тікали.

Руїни дитсадка

Зводити новий садок взявся Червоний Хрест. Ціна питання: 3 мільйони доларів, які інвестують спонсори. На місці зруйнованого садка, обіцяють, має вирости заклад за сучасними вимогами - з ліфтами для дітей з інвалідністю, більшою територією і укриттям.

"Більше 600 квадратів, буде укриття повноцінне з генераторами, з забезпеченням, з вентиляцією. Буде також ліфт і він буде двоповерховий. Розрахункова потужність це - 85 дітей, але по факту буде вміщати більше", - каже заступник селищного голови Великодимерської ОТГ Олександр Куценко.



До кінця цього року, за планом, тут має бути зведений вже фасад. Завідувачка закладу обіцяє особисто контролювати будівництво. І вже у 2025-році, сподівається, Маша зможе побачити новий садок.

Відбудова дитсадка на Київщині

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 11:00 за 6 березня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, на Одещині попрощались із вбитим дроном подружжям і їхніми трьома дітьми.

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