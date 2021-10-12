“Машина часу” у Миколаєві дозволяє здійснити мандрівку на 3 тисячі років у минуле

Вигляд давнього поселення кімерійців відтворили за допомогою комп’ютерної графіки.

На розкопках прадавнього поселення на території сучасного Миколаєва відкрили перший в Україні інтерактивний тур доповненої реальності. Це поселення - ровесник грецької Трої, йому понад три тисячі років. За допомогою сучасних технологій тепер тут можна подивитись, як жили в давнину наші пращури.

Про віртуальну прогулянку стародавнім містом йдеться 12 жовтня в сюжеті ТСН.16:45.

Понад 3 тисячі років тому у місці, де зливається Інгул та Південний Буг проживало плем’я кімерійців. Це поселення бронзового віку (13 століття до нашої ери) спершу відкопали з-під триметрового шару землі - сантиметр за сантиметром розчищали вручну.

Тепер його вигляд відтворили за допомогою комп’ютерної графіки за знайденими на розкопках артефактах археологи та програмісти. Та розробили інтерактивний тур доповненої реальності.

"Ми отримали консультації від наших археологів, які з великою мірою точності розповіли, який вигляд був у предметів, де вони стояли”, - пояснює історик-програміст Геннадій Євтушенко.

Для того, що мандрувати давнім поселенням, потрібен планшет, який буде такими собі “очима”. Доторк до екрану — і ми переносимося на 3 200 років назад. Заходимо в будинок, де жила родина ливарника бронзи. Тут бачимо стійки з казанами, робочий стілець, шкуру кабана, піч - всі ці речі стоїть там, де їх були знайдено.

Будинки в поселенні розташовані у чіткому порядку, навіть є щось схоже на вулиці. Загалом тут жило до півтори тисячі людей.

Кімерійці займалися скотарством та землеробством. Також вони були ремісниками - обробляли камінь, кістки, дерево, плавили бронзу. А ще — контролювали торговий шлях між Середньою Азією та Європою.

За словами керівника археологічних розкопок на поселенні “Дикий Сад” Кирила Горбенка, тут було портове місто, свого роду столиця степового Побужжя. А бронзу сюди доставляли аж із Прикарпаття.

Кімерійці поклонялися духам пращурів та сонцю, мали храм для проведення ритуалів. Від нього тепер залишився тільки фундамент. Але досить натиснути на планшет, щоб опинитися перед жертовним каменем і серед запалених для релігійної церемонії вогнів.

Двадцять років тому миколаївські археологи розкопали найдавніший міст у Європі — через рів, який розділяв тутешню цитадель та поселення. Його віртуальну версію ще розробляють, як і решту городища, де все ще тривають розкопки. Нині досліджена лише четверта його частина.

Новини України: у Миколаєві відкрили перший інтерактивний тур доповненої реальності

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