Машина Гітлера і американського президента: колекціонер розпродує свої ретроавтівки заради ЗСУ

У кожної автівки своя історія і, навіть, вдача залишитися збереженою і чи не кожна возила відому людину.

У Тернополі з молотка йдуть ретроавтомобілі з приватного музею, а все для того, щоб закупити машини для збройних сил та збудувати модульні будинки для переселенців. Усього у ретро-клубі тридцять п'ять елітних автівок поважного віку, усі вони на ходу, йдеться в ТСН.

З тридцяти п'яти ретро-машин вже проданий “Ягуар”. Елітне авто колись належало американському президенту Ніксону, згодом він подарував машину Брежнєву, розповідає власник колекції. “Ми продали “Ягуар” і вже придбали автомобіль - перший, який став тисячним в проєкті "Тисячний автомобіль свободи", ми цей автомобіль передали на передову. Якщо цей автомобіль врятує комусь життя, чи допоможе в нашій перемозі, я вважаю, що це гідна інвестиція”, - каже власник колекції ретроавто Тарас Демкура.

А колись він інвестував свої гроші у ретроавто - вісім років тому відкрив перший на заході України музей давніх машин. У кожної своя історія і, навіть, вдача залишитися збереженою і чи не кожна возила відому людину. Свої авто Тарас Демкура шукав по всій Україні - перше придбав в Черкасах, друге у Вінниці. “Майбах” із його колекції свого часу стояв у резиденції Гітлера.

“Коли німці відступали, дідусь загнав цей автомобіль собі в гараж і так цей автомобіль стояв до сьогоднішніх днів. Внуки відкрили гараж і побачили стоїть старовинна машина. Вони не розуміли цінності, вони коробку передач і двигун здали на металобрухт і хотіли машину порізати. Забрали автомобіль, відреставрували і я так придбав цей автомобіль”, - розповідає чоловік.

Розлучатися з експонатами колекції власнику непросто - кожну він довго шукав та ретельно реставрував. Але, каже, нині не час для раритетів, вирішив розпродати свою колекцію задля перемоги.

Отримані кошти з продажу авто Тарас Демкура розділить на дві частини. “Перша частина на допомогу передовій і Збройним силам, друга частина - на відбудову України. Оскільки я займаюся зараз проєктом відбудови України, наша компанія будує модульні каркасні будиночки, ми хочемо надавати допомогу тимчасово переміщеним особам”, - каже колекціонер.

Лиш одне з 35 авто пан Тарас не готовий продати - це старий УАЗ - він для нього найдорожчий, бо на ньому їздив його батько. “Батько мене садив на коліна, ми проїжджали полями, я був на всіх зборах урожаю. Це автомобіль, який має пам'ять про мого батька”, - каже чоловік.

Також уже вирішена доля ще одного автомобіля - “ЗІС” виставлять на аукціон, кошти підуть на закупівлю протезів для поранених бійців.

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