Маски, антисептики і майже тисяча поліцейських: як в Умані готуються до приїзду хасидів

Маски, антисептики і майже тисяча поліцейських: як в Умані готуються до приїзду хасидів

Від 6 до 8 вересня там відбудеться святкування Рош га-ШанА.

Умань готується до приїзду хасидів. Туди вже доправили близько двохсот тисяч масок та двадцять тисяч антисептиків.

Про це повідомляється в ТСН.Ранок 3 вересня.

Отримати їх паломники зможуть у наметах Червоного Хреста. Їх уже розставили по місту. Раніше туди також з'їхалися вісім сотень правоохоронців. Вони посилено контролюватимуть громадський порядок. А допомагатимуть їм їхні ізраїльські колеги.

Святкувати Рош га-ШанА, або інакше кажучи, юдейський Новий рік, цьогоріч будуть від 6 до 8 вересня. В Умані очікують близько п'ятдесяти тисяч паломників.

Нагадаємо, що 15 військовослужбовців ДПСУ посилено вивчали ізраїльські паспорти, види їх підробок та законодавчу базу з питань пропускних операцій.

Новини України: до Умані доправили маски і антисептики для хасидів

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