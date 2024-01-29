Маскуються навіть під диких тварин: як чоловіки тікають від мобілізації за кордон і чим усе закінчується

Ухилянти для того, щоб втекти з України вигадують все нові способи незаконного перетину кордону. Вони намагаються переплисти річки, а деякі навіть маскуються під диких тварин.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ухилянти вплав тікають від мобілізації

На Вінниччині прикордонники кожного дня затримують українських чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон.

"Є такі люди, які бояться війни не хочуть йти воювати, і після отримання повістки, шукають методи, як незаконно виїхати з України", - каже перший заступник начальника відділу Могилів-Подільського прикордонного загону Юрій Гаврильченко.

Юрій Гаврильченко.

Прикордонний Могилів-Подільський просто атакують чоловіки, які хочуть уникнути служби, запевняють інспектори. Аби потрапити до найближчого молдовського містечка - ладні кілька сотень метрів у крижаній воді долати шалену течію.

Жителя Харкова затримали за допомогою дрона

Так намагався подолати Дністер 36-річний харків’янин, який заздалегідь поштою переслав собі гідрокостюм та ласти. А потім на людній набережній зняв верхній одяг і шубовснув у воду.

Його встигли затримати, пояснюють прикордонники, бо плавця із дрона вже побачив їхній оператор. На іншому березі його чекала дружина. Прикордонники відігріли порушника та відвезли до ТЦК, адже кримінальної відповідальності за такі втечі наразі немає, кажуть прикордонники.

Натомість кримінальні справи загрожують організаторам нелегальних переходів. Серед них чимало жителів Молдови, які намагаються підзаробити, але просто з човна потрапляють до української в’язниці.

Дрон прикордонників

Жінка з інвалідністю одружувалась з чоловіками і вивозила їх за кордон

Часто ухилянти використовують фальшиві документи - розповідають прикордонники. Чимало молодиків за гроші одружуються на жінках з інвалідністю.

"Жінка була на 15 років старша за свого чоловіка, в ході перевірки було встановлено, що ця особа за останній вивезла такого чоловіка, громадянина України, розлучилась з ним і одружилась з іншим, щоб вивести іншого", - каже начальник відділення інспекторів Олександр Ковбаса.

Тож нового нареченого одразу доправили в ТЦК, а його дружину до поліції. Найбільше, кажуть прикордонники, обурює - коли чоловіки підробляють документи дітей.

Крім службових собак і професійної інтуїції прикордонники тепер використовують дрони і тепловізори. Тож не радять порушникам випробовувати долю у крижаній воді.

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Нагадаємо, на кордоні з Румунією затримано ухилянтів з Київської та Чернівецької областей.

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