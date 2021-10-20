Масова аварія на трасі під Одесою сталась через туман: люди дивом встигли вибігти перед черговим зіткненням

Масова аварія на трасі під Одесою сталась через туман: люди дивом встигли вибігти перед черговим зіткненням

Через обмежену видимість спочатку мікроавтобус зіштовхнувся з фурою, а далі сталась нова трагедія.

Троє людей загинуло, восьмеро потрапило в лікарню - масштабна аварія на Одещині. Вранці там зіштовхнулися дві вантажівки, два буси та легковик. Серед постраждалих - діти. Одразу після аварії поліція перекрила рух трасою Київ-Одеса і перенаправляє увесь потік транспорту в об’їзд.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Біля населеного пункту Любашівка біля п’ятої ранку, коли ще було темно, сталася масова автотроща.

Її спричинив густий туман, а також з місцевого сміттєзвалища валив дим. Через обмежену видимість спочатку мікроавтобус зіштовхнувся з фурою. Під час цього зіткнення загинула одна людина - це жінка, пасажирка буса. А далі сталась нова трагедія. Учасники аварії вибігли на трасу і намагалися попередити про небезпеку інших водіїв і зупинити інші авто, але у них влетіла фура, навантажена зерном. Таким чином загинув водій фури і пасажир буса.

«Побачив вогні фури і різко зупинився, там було вже ДТП – маленький мікроавтобус в'їхав в зад фурі. За мною встигли зупиниться ще машини. Хлопці теж встигли вискочити і в цей момент фура зносить наші машини в цю фуру», - зазначає один із водіїв.

Після цього на трасу з вантажівки вилилося пальне і через закорочення загорілося. Вщент вигоріла фура і два мікроавтобуса. Понівечений транспорт заблокував рух цією ділянкою. Зранку рух трасою ускладнено, копи спрямовують усі автівки в об’їзд.

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«Просимо водіїв буди обережними та заздалегідь обирати альтернативний шлях руху в напрямку вказаної ділянки дороги. Наразі об’їзд цієї ділянки здійснюється Старокиївським шосе», - зазначили в поліції.

В одному з мікроавтобусів поверталися зі змагань додому юні футболісти. Восьмеро постраждалих доправили з місця аварії в Любашівську лікарню. Серед них двоє підлітків, їм 15 та 16 років. У них рублені рани голови, лікарі їх вже прооперували. І начебто батьки забрали дітей додому. Надавати допомогу довелось ще шістьом дорослим - в чотирьох з них легкі травми, вони вже поїхали з лікарні.

У стаціонарі залишилося лише двоє постраждалих, в них політравми, але загрози життю, за словами медиків, немає.

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