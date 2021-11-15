Масова аварія в Харкові: ДТП з трьома потерпілими скоїв поліцейський

Справу розслідує ДБР.

Масову автотрощу в Харкові, під час якої троє людей зазнали травм, скоїв поліцейський.

Про це розповіли 15 листопадау випуску ТСН.14:00.

За кермом Mitsubishi, яка влаштувала аварію, був 25-річний поліцейський із Сумщини. Напередодні ввчечері він за кермом авто в'їхав в іншу машину на проспекті, а поітм намагався втекти. Водій потрощеного авто переслідував його. У результаті переслідування поліцейський за кермом пошкодив ще дві автівки і зупинився лише, коли його автомобіль перекинувся.

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"Його викинуло на галявину. На галявині вже тут він лежав. Потім тут уже зібралося скупчення людей. Тут уже був такий галас. Поліція приїжджала швидка допомога", - розповів очевидецб Андрій.

За інформацією медиків, поліцейський, якого підозорюють у спричиненні масового ДТП ще у вечері полишив лікарню та відмовився від допомоги. Його справу розслідує ДБР. Там повідомили, що зараз готують підозру поліцейському. Він, запевнють, нині перебуває вдома. Також у ДБР заявили, що поліцейський, який спрчинив масову аварію, відразу пройшов експертизу на алкоголь та наркотики. На її результати ще чекають.

Слід зауважити, що трьох потерпілих в аварії шпиталізували до лікарні невідкладної допомоги. Усі вони - це водії та пасажири розбитих автомобілів. Станом на цю хвилину в лікарні залишився лише водій однієї машин. У нього діагностували струс мозку та забої. Інші потерпілі отримали допомогу та відправилися додому. Серед них і водій Mitsubishi, який і спричинив масову ДТП.

Як повідомлялося, моторошна ДТП сталася на в'їзді до Рівного: момент зафіксувала камера спостереження. На відео видно, як легковик таранить електроопору. Після цього його кидає на десятки метрів. Удар був такої сили, що автомобіль просто розірвало. Відірваний моторний відсік зайнявся.

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