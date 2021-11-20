Масова бійка та стрілянина у Дніпрі: конфлікт завершився сутичкою з ножами, викрутками і збрєю

Масова бійка та стрілянина у Дніпрі: конфлікт завершився сутичкою з ножами, викрутками і збрєю

Аби припинити сутичку, на місце прибуло аж 11 екіпажів патрульної поліції. 12 учасників затримали.

У Дніпрі у ніч проти суботи, 20 листопада, поблизу готелю "Дніпропетровськ" сталася стрілянина.

Про це 20 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

З'ясувалося, що спершу двоє чоловіків побилися в ресторані начебто через жінку. А згодом один з них викликав до закладу групу підтримки. Два гурти чоловіків зійшлися на виході . У колотнечі в хід пішла холодна зброя, а потім пролунали постріли з карабіна.

Аби припинити сутичку, на місце прибуло аж 11 екіпажів патрульної поліції. 12-тьох учасників затримали. За даними правоохоронців вогнепальних поранень ніхто не зазнав. Але є травмовані з синцями та порізами. Зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Новини Дніпра: конфлікт між двома компаніями завершився сутичкою з використанням ножів та пістолетів

Нагадаємо:

У Києві водій BMW на мосту Патона влаштував стрілянину. У салоні автомобіля інспектори виявили пістолет, схожий на вогнепальну зброю.

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