Масова бійка та стрілянина у Дніпрі: конфлікт завершився сутичкою з ножами, викрутками і збрєю

Аби припинити сутичку, на місце прибуло аж 11 екіпажів патрульної поліції. 12 учасників затримали.
У Дніпрі у ніч проти суботи, 20 листопада, поблизу готелю "Дніпропетровськ" сталася стрілянина.
Про це 20 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
З'ясувалося, що спершу двоє чоловіків побилися в ресторані начебто через жінку. А згодом один з них викликав до закладу групу підтримки. Два гурти чоловіків зійшлися на виході . У колотнечі в хід пішла холодна зброя, а потім пролунали постріли з карабіна.
Аби припинити сутичку, на місце прибуло аж 11 екіпажів патрульної поліції. 12-тьох учасників затримали. За даними правоохоронців вогнепальних поранень ніхто не зазнав. Але є травмовані з синцями та порізами. Зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо:
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