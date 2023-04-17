Масова бійка у Дніпрі на Великдень: чоловіки влаштували розбірки посеред дороги (відео)

У Дніпрі ввечері 16 квітня, на Великдень, сталася масова бійка з постраждалими. Близько 10 чоловіків влаштували розбірки посеред дороги на вулиці Донецьке шосе.

Відео з місця події опублікували в місцевих телеграм-каналах. Факт бійки ТСН.ua підтвердили в Патрульній поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що до поліції зателефонували перехожі. Патрульні приїхали, викликали медиків, слідчо-оперативну групу та передали їм дебоширів.

За даними "Інформатора" травми отримали троє чоловіків 32, 35 та 37 років. Двох з них госпіталізували до лікарні з травмами голови, переломами та колотими ранами кінцівок. Ще один постраждалий від госпіталізації відмовився.

Причина конфлікту між дніпрянами невідома. Як повідомили ТСН.ua в Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області, чоловіки відмовляються писати заяви один на одного.

Нагадаємо, у Дніпрі вибухнув газовий котел у приватному будинку. Унаслідок спалахнула пожежа та зруйнувався дах будівлі. Загинула одна людина.

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