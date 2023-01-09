Масова ДТП на в’їзді до Києва: перші подробиці (фото, відео)

Під Києвом сталася масштабна ДТП. На Житомирській трасі, в районі Макарова, зіткнулися 10 автомобілів.

По це повідомляються в соціальних мережах. Там додають, що через неуважність водіїв ДТП сталася на смузі руху в бік Києва. Також пишуть, що через неуважність водіїв інші автомобілі в’їжджають в уже побиті.

У поліції Київської області сайту ТСН.ua розповіли, що дійсно на Житомирській трасі зафіксована ДТП, якій постраждало 7 автівок.

"Автомобілі зіткнулись на дорозі. Причина – сильна ожеледиця. Ніхто з людей не постраждав. Аварія зафіксована недоїжджаючи до повороту на Калинівку. Насправді, там сталися три окремі ДТП, відстань між кожною приблизно 300 метрів. Всі деталі будуть з’ясовувати працівники патрульної поліції", - розповіли нам в поліції Київської області.

Тим часом багато ДТП фіксують і у Києві. Від 08:00 зафіксована вже 30 дорожньо-транспортних пригод. Відомо про шестеро потерпілих.

Через сильну ожеледицю киян та жителів області закликають не виїжджати на власному транспорті до центру міста. Людей просять користуватись метрополітеном та громадським транспортом.

А водіїв просять дотримуватись на дорозі безпечної дистанції та швидкісного режиму.

За даними Укргідрометцентру, 9 січня на Київщині вдень синоптики прогнозують незначний сніг та пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася масова ДТП: три людини загинули.