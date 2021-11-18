Масова ДТП у Харкові: поліцейський був дуже п’яним - експертиза

Масова ДТП у Харкові: поліцейський був дуже п’яним - експертиза

Норма алкоголю в крові правоохоронця у 13 разів перевищувала допустиму.

Поліцейський, який на початку тижня спричинив масову аварію у Харкові, був п’яним.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 18 листопада.

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Як повідомили у ДБР, експертиза показала в його крові понад 2,5 проміле алкоголю. А це у 13 разів перевищує допустиму норму.

Втім, про підозру правоохоронцеві досі не повідомили. Чекають на висновок медиків про ступінь тяжкості потерпілого - від цього залежить, загрожуватиме поліцейському ув’язнення чи він відбудеться штрафом у 17 тисяч гривень.

У понеділок 25-річний патрульний із Сумщини зачепив на дорозі автомобіль і намагався втекти, але врізався у ще дві автівки. Удар був такої сили, що машину перекинуло догори дригом. Тоді одразу ушпиталили двох водіїв та пасажирку. Але під наглядом медиків досі лишається один із потерпілих.

Новини Харкова: поліцейський, який на початку тижня спричинив масову ДТП, був п’яним

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