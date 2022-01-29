Масова підготовка: українці штурмують курси з домедичної підготовки і виживання під час військових дій

Масова підготовка: українці штурмують курси з домедичної підготовки і виживання під час військових дій

План дій і критичне мислення допоможуть уникнути паніки в разі надзвичайної ситуації.

На тлі загострення російської агресії все більше українців нині почали записуватися на різні курси з домедичної підготовки і виживання під час військових дій. Сплеск активності - і в загонах територіальної оборони. Туди добровольці записуються в усіх областях.

Про те, як тривають заняття та що опановують новачки - 20 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, на одне з таких тренувань бійці територіальної оборони зібралися суботнього ранку в лісі під Києвом. Одні в повній екіпіровці, інші - в кросівках, лижних костюмах і з дерев'яними автоматами. Це - новачки.

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"Всім страшно, але замість того, щоб панікувати, треба вчитися діяти в ситуації", - зазначає одна з учасниць.

Спочатку проводять зарядку. Далі - починаються вправи.

Слід зазначити, що навчання тероборони - це не екшн, коли бігають або стріляють, здебільшого новачки тут просто стоять на місці і відпрацьовують окремі рухи і кроки.

Більш досвідчені бійці в цей час відпрацьовують тактику вуличних боїв.

Поки одні кияни бігають з автоматами, інші записались на тренінг із першої медичної допомоги. Інструктор Олег Картавий каже, нині попит на такі навчання зріс в рази.

У загонах тероборони українців готують до ймовірної ескалації з боку Росії

Майже тисяча жінок лише за кілька днів записалася на лекцію з виживання в міських умовах під час війни. На лекціях їм насамперед розповідають, як мислити в екстремальній ситуації.

"Основний меседж - якщо у вас є план дій і критичне мислення, ви будете менше панікувати", - зазначає голова "Української Жіночої Варти" Олена Білецька.

Про те, куди бігти, де ховатись та про що варто подбати заздалегідь в разі надзвичайної ситуації - в нашому матеріалі.

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