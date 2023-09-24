Масова страта котів у Києві: волонтерка озвучила свої версії пожежі в "Котохаті"

Стали відомі нові подробиці трагічної пожежі у відомому київському притулку для тварин "Котохата", який розташовується на столичних Теремках.

Як відомо, внаслідок надзвичайної події, за попередньою інформацією, там загинули мінімум 7 котів, десятки є безвісті зниклими.

Джерела ТСН.ua в правоохоронних органах повідомили, що станом на зараз не відкидають версію підпалу. Своєю чергою, волонтерка Наталя Петрущенкова, яка опікується притулком, розповіла нам, що володіє інформацією про навмисний підпал невідомою особою за допомогою пляшки з вогненебезпечною сумішшю.

"Там мешкало 58 душ. В приміщенні не було проводки, тому версія з проводкою виключена. Мені повідомили, що на територію начебто кинули пляшку з легкозаймистою речовиною. Полум’я охопило все за секунди. Також кажуть, що бачили трьох людей, які бігли з того місця, хтось з них нецензурно висловився. Відомо про такі уривки. Невідомою залишається доля 21 тварини. Зараз везу одного котика на огляд, а іншого їду провідати. Також намагаюсь з’ясувати про тих, хто вижив, прошу людей повідомляти про кількість, яку забрали. Зараз цю подію розслідує поліція", - повідомила нам Наталя Петрущенкова.

Джерела ТСН.ua в правоохоронних органах не виключають, що дійсно мав місце підпал притулку.

Своєю чергою, офіційна позиція столичної поліції щодо цієї події наступна: "На місці досі працюють слідчі та оперативники. Опитуються свідки події. Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними.

Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку. Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

В той же час поліція Києва звертається до всіх, хто був свідком або володіє іншою інформацією щодо цієї події, звернутись до правоохоронців.

Нагадаємо, що у Києві згорів відомий притулок для тварин "Котохата". Очевидці розповідають, що перед пожежою почули три вибухи.

Своєю чергою власниця притулку розповіла подробиці підпалу та про конфлікт із зоозахисниками.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про підпал притулку.

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