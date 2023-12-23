Масова стрілянина у Празі: ексклюзивні подробиці з місця трагедії

21 грудня в чеській столиці 24-річний студент Давид Козак влаштував стрілянину в Карловому університеті, внаслідок чого загинули 14 осіб.

Про масову стрілянину - сюжет ТСН.

"На філософському факультеті у нас багато пар. Ці студенти, вони мені як однокласники. Я був на тому боці річки, почув постріли, але тоді геть не розумів, що відбувається. Повз мене одна за одною їхали поліцейські машини, відчуття було геть нереальне, я ж чех, в Чехії такого ніколи не було!" - згадав Данель Броз.

Карлів міст - ним туристи, студенти, всі хто опинився поруч - тікали подалі від пострілів, які пролунали, щойно почало вечоріти. Ті, хто не встиг утекти - барикадувалися в класах, ховалися навіть на карнізах.

24-річний студент університету Давід Козак проніс до університету кілька одиниць зброї і набої. Вийшов на балкон з гвинтівкою і став цілити звідти жертв по одній.

"О 12:20 до поліції повідомили, що 24-річний чоловік з селища Хостунь їде до Праги, зізнавшись, що хоче накласти на себе руки. О 12:45 нам повідомили, що в селі виявили вбитого чоловіка і що це - батько підозрюваного. Ми швидко виявили, що той був студентом філософського факультету і що він мав прийти на лекцію о 14:00 на вулицю Целетну. Ми негайно рушили туди і почали його шукати. О 15:59 нам повідомили про стрілянину в іншому корпусі університету", - сказав Мартін Вондрашек, комісар поліції.

"Я був у ресторані, побачив, як повз мене пробігають треновані хлопці - військові чи поліцейські. Я і сам вибіг, бо першою думкою було: це напад на когось із євреїв. Але коли мені пояснили, що стрілянина на філософському факультеті я став ще більше хвилюватися, адже там навчається моя дочка. Я почав телефонувати їй, вона не відповідала. Але потім прислала СМС і я почав давати їй текстом інструкції: не визирати у вікно, забарикадуватися, лягти на підлогу. А далі допомагав поліції охороняти площу, треба було не пускати туди цивільних", - сказав Аарон Гуенсбергер, власник ресторану.

"Він ховався від поліцейських на балконі, ми стріляли на звук. Думаю, саме той факт, що ми його оточили і у нього залишилася лише одна зброя - дробовик - це і змусило його накласти на себе руки", - пояснив Петр Матейчик, очільник регіонального департаменту поліції Праги.



"Протягом ночі поліція обшукувала місце злочину, ідентифікувала загиблих і поранених. Наразі підтверджено 14 жертв - частина з них - студенти, частина - викладачі. Ще 25 поранених", - уточнив Матейчик.

Тим часом Мережою поширилися інформація про Телеграм-канал, який начебто вів стрілець - російською. Утім, достовірною вона не виглядає: Козаку начебто нізвідки було знати цю мову, тож ймовірніше за все хтось із росіян вирішив просто скористатися найстрашнішою стріляниною в сучасній чеській історії. Інші пропагандисти не витрачають часу - розпускаюnm чутки, oj начебто вбивця має українське коріння.

"Це брехня, яка вимагає негайного спростування. Чи має зловмисник якийсь зв'язок з Україною? Ні, не має. Він - чех, народжений в Чехії, вихований чеською родиною", - запевний Віт Ракузін, міністр внутрішніх справ Чехії.

Поліція наразі боїтьсяпотенційних послідовників стрільця. Тому просить у журналістів не поширювати жодних фотографій чи кадрів, який можуть його прославити. Сьогодні в країні - жалоба. Аби принести свічку до імпровізованого меморіалу під стінами університету, людям доводиться проходити крізь поліцейський кордон: середмістя Праги досі про всяк випадок оточене.

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