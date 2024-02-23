Масована атака 24 лютого: що задумав Путін і які ракети приготували росіяни

Усі ми знаємо, як Путін любить сакральні дати, тож ризик, що 24 лютого у другу річницю початку так званої “СВО”, кремлівський диктатор може віддати наказ знову закидати Україну ракетами, дуже і дуже високий.

Який запас ракет, яких саме і скільки “резервних” “Шахедів” підготували росіяни, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Експерти попереджають

Найперше, що хочеться сказати: українці, бережіть себе та не ігноруйте звуки сирен. Пішовши до безпечного місця, ви можете врятувати життя собі та своїм рідним. Особливо про це наголошують напередодні 24 лютого. Вже починається третій рік повномасштабної війни РФ проти України. Зранку 24 лютого 2022 року вся Україна прокинулася від вибухів, Росія одночасно запустила ракети по всій території, тож ризик того, що окупанти захочуть відтворити той страшний ранок, аби порадувати Путіна, дуже високий. Експерти вже попереджають: “Потенціал завдання масованого комбінованого ракетного удару по Україні у російських окупаційних військ, на жаль, є”.

Брак ракет?

Помітно, що лютий минув трохи спокійніше у порівнянні з січнем, коли масовані атаки по всій Україні тривали чи не кожні три-п’ять днів. Навіть Буданов під час інтерв’ю виданню The Wall Street Journal заявляв, що росіянам бракує ракет: “Останніми тижнями ракетні удари по українських містах припинилися, оскільки російські поставки закінчилися”.

Пояснення від експерта

Таке затишшя зазвичай не віщує нічого доброго, адже росіяни можуть заощаджувати та накопичувати ракети, аби одного ранку завдати чергового масованого удару. А щоб розуміти ступінь загрози, варто спочатку проаналізувати, що саме Росія може мати для вчинення подібного теракту. Пояснив ці нюанси військовий експерт Олександр Коваленко під час ексклюзивного інтерв’ю ТСН.ua і назвав, яких ракет зараз у ворога найбільше.

Скільки ракет може бути накопичено?

Крім того, у своєму Телеграм-каналі Коваленко наголошує, що особливо Росія готувалася до новорічного терору. Тоді РФ майже три місяці накопичувала свій ракетний потенціал, особливо Х-101/555/55, кількість яких перевалювала за кілька сотень. І якби Росія не використала їх на новорічні свята, то до 24 лютого її показник накопичення становив би лише за крилатою компонентою близько 400 Х-101/555/55 та близько 300 “Калібрів”.

Військовий експерт підрахував, що лише під час удару 29 грудня 2023 року росіяни застосували по Україні: 90 ракет Х-101/555; вісім Х-22/32; п'ять Х-47М2 “Кинджал”; п'ять Х-31П; одну Х-59 та 14 С-300. Сумарно вийшло 158 ракет та дронів-камікадзе Shahed-131/136. Потім масовані удари повторилися, вже у новому році, 2 січня 2024 рашисти випустили загалом по всій Україні 70 ракет Х-101/555/55, а також 8 січня ті самі, але вже у меншій кількості — 24.

Експерт підсумовує, що всього за час відновлення масованих ударів окупантами було витрачено щонайменше 252 ракети Х-101/555/55. Щонайменше — оскільки частина ракет падала на території самої РФ, не долітаючи до України, а їх залишки час від часу знаходять у полях, лісах та на берегах річок та озер. Тобто, за найоптимістичнішими підрахунками, у російських військ на озброєнні може залишатися до 150 ракет Х-101/555/55 (з урахуванням обсягів та темпів їх виробництва).

Водночас у 2022 році росіяни пачками запускали по Україні “Іскандери”, зараз таких ракет менше, натомість з’явилися корейські ракети, дуже схожі на “Іскандер”, за останніми підрахунками таких уже випустили по українським містам зо два десятки. Тож експерт пояснив, що це означає.

Ну а щоб захистити регіони від балістичних ударів, Коваленко вкотре наголошує — треба більше й більше ППО, але деякі регіони навіть це не врятує.

Що кажуть у Силах оборони?

Втім у Силах оборони півдня не впевнені, що масована атака трапиться саме 24 лютого. Кажуть, росіяни зараз можуть проводити розвідку тих самих ППО, щоб завдати удару тоді, коли українці очікуватимуть цього найменше.

Атаці бути! Але коли?

Згодом, 22 лютого Гуменюк зазначила, що Повітряні сили фіксують активність стратегічної авіації, а інтервал між останньою масованою атакою і майбутньою майже витриманий. Але є варіант як можна відтермінувати удари.

Що кажуть в Повітряних силах?

Схожої думки дотримуються і в Повітряних силах ЗСУ. Речник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини нагадав українцям, яким було 24 лютого 2023 року, й наголосив, що обережними потрібно бути і після других роковин війни.

Команда ТСН.ua укотре закликає у будь-якому разі реагувати на сигнали повітряної тривоги: до, 24 лютого та після. Це може врятувати життя вам та вашим рідним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! Масована атака 24 лютого? Що задумав Путін і які ракети приготували рашисти?!

Читайте провідні новини дня: