Масована атака 30 жовтня: як Росія хоче "пошматувати" Україну і чи буде тотальний блекаут

У росіян є чіткий план — розділити, пошматувати на частини енергосистему України

Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Цього разу основний удар балістичними, крилатими ракетами та дронами було зосереджено переважно на західних регіонах країни.

ТСН.ua з’ясовував, якими є наслідки чергової хвилі терору, чи вистачить сил та ресурсів для відновлення зруйнованого та які прогнози дають експерти щодо стійкості української енергосистеми.

Статистика атаки та наслідки

За інформацією Повітряних сил, ворог випустив по Україні 705 повітряних цілей, включаючи «Кинджали», «Калібри» та понад 650 БПЛА. Сили ППО змогли знищити 623 цілі, проте, на жаль, є численні влучання на 20 локаціях по всій країні.

В «Укренерго» повідомляють, що це була третя масована атака Росії на енергооб’єкти лише з початку жовтня.

На ранок 30 жовтня значна кількість знеструмлених споживачів була зафіксована у Вінницькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання та заживити усіх споживачів», — повідомляють в «Укренерго».

Попри пошкодження, спочатку запроваджені заходи обмеження споживання (погодинні відключення) пізніше були скасовані на всій території країни. Проте, українців закликали до ощадливого енергоспоживання, особливо обмежити користування потужними електроприладами з 14:00 до 22:00.

Головна ціль Росії: розділити енергосистему України

За словами народного депутата України Олексія Кучеренка, удар припав по тепловій генерації компанії ДТЕК, зокрема, досить суттєві пошкодження завдані трьом об’єктам генерації у західних регіонах.

«У росіян є чіткий план — розділити, пошматувати на частини енергосистему України. Ця атака по об’єктах генерації та підстанціях, саме на це вказує. І це вже не перший і навіть не другий удар по цих енергетичних об’єктах. Гадаю, що без аварійних графіків відключення електроенергії нам не обійтись. На відновлення потрібен час та ресурси», — розповідає ТСН.ua Олексій Кучеренко.

Експерт також підкреслив, що найбільша загроза полягає у спробах ворога максимально обмежити імпорт електроенергії до України, завдаючи ударів по відповідних об’єктах.

«Імпорт для нас дуже важливий і вкрай потрібний. У нас не вистачає власної генерації. „Укренерго“ зараз працює над тим, щоб збільшити можливість імпорту до 2 тисяч 100 ГВт, а росіяни намагаються цьому завадити ракетами та дронами», — зазначає Кучеренко.

Чи є загроза глобального блекауту?

Кучеренко нагадує, що дефіцит генерації виник через попередні повітряні атаки Росії на столичні ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, Трипільську ТЕЦ та інші об’єкти в українських містах.

«Генерації не вистачає. Ми добираємо її по імпорту. А далі, імпортну електроенергію треба передати через мережу. Росіяни б’ють по цих мережах та підстанціях, а також по генерації, щоб занурити країну в темряву. Особисто я не вірю, що їм це вдасться. Гадаю, можливі лише локальні енергетичні обмеження, а глобального блекауту не буде», — каже народний депутат.

Він також пояснив, що імпорт електроенергії — це купівля у сусідів, а не допомога:

«У цих обставинах, Україна не може обійтися без імпорту електроенергії. Ми її купуємо у наших сусідів і це не допомога. Допомога — це коли європейці дарують нам своє обладнання чи техніку. Так, вони це роблять, але це різні речі», — пояснює Олексій Кучеренко.

Стійкість енергетики: 90% залежить від ППО

На питання: скільки ще таких атак може витримати Україна та де межа ресурсу, Олексій Кучеренко відповів так:

«Тут все на 90% залежить від ППО — пропустять чи не пропустять. Має бути достатня кількість ракет та засобів для збиття, надійний антидроновий захист. В умовах війни чогось вимагати від енергетиків немає сенсу. Вони свою справу зроблять, бо вміють ремонтувати, замінювати обладнання. А зупинити ракету, яка летить на їх об’єкт, вони не можуть, відповідно, якщо її не зіб’ють — буде погано. До речі, вона може влучити у машинну залу, в може просто впасти поруч», — пояснює Кучеренко.

А от щодо наявного ресурсу і на скільки його вистачить, народний депутат, каже, що не хоче нагнітати та шокувати людей відповідаючи, що ресурсу замало або він на межі.

«Врешті й так зрозуміло: якщо постійно бити по одному й тому ж предмету, то його можна добити. Це як з машиною — раз розбив, другий, третій. Скільки вона витримає? Звісно, що все залежить від того, як автомобіліст її розбив: у лобовому зіткненні, чи просто десь щось зачепив, як її ремонтував. Але зрозуміло, що якщо її постійно бити, то вона довго не витримає. Десь так і з енергетичними об’єктами», — підсумовує Олексій Кучеренко.