Масовані атаки дронів на Москву та Підмосков'я: Фейгін зробив несподіване припущення, хто за цим стоїть

Майже щоденні пожежі та частіші атаки безпілотників у Росії поблизу стратегічних об'єктів стали доволі системним явищем, на черзі – рейкова війна.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін, аналізуючи сьогоднішню атаку дронів по об’єктах у Підмосков’ї. Нагадаємо, від кінця травня – це вже друга атака БпЛА по Підмосков’ю.

За припущенням Фейгіна, до цього можуть бути причетними не лише розвідувальні спільноти України, але й ДРГ, які діють на території Росії.

"На території Росії, безумовно, є диверсійні групи, які запускають безпілотники по стратегічних об’єктах. У Росії є "молекулярні" групи, які є підпіллям. Наприклад, радикальні громадяни – ображені індивідуалісти. Але це не масове явище, – каже Фейгін, спираючись на свій аналіз подій. – Водночас ми живемо в такому світі, де можливості однієї людини часто можуть дорівнювати армійським можливостям".

Він додає: "Наприклад, якщо у тебе в руках БпЛА, і ти здатний начинити його вибухівкою, а потім спрямувати його на об’єкт, який здетонує – такі люди підмінюють собою українську сторону. Вони вважають так, мовляв, Росія однаково звинувачує в усьому Україну, тому чому б не спалити щось. Ті, хто спалювали військкомати в Росії – це ж не українські агенти. Військкомати палили звичайні люди. Тобто і в цій ситуації з безпілотниками до атак можуть бути причетні "саморобкіни". Я можу про це казати, аналізуючи те, що мені анонімно пишуть у Telegram. Не знаю, що це за люди – співробітники ФСБ чи провокатори".

Ображених вистачає

На запитання про те, що це за ображені росіяни-одинаки, які можуть бути причетними до резонансних атак, Фейгін відповів нам так: "Російська тоталітарна влада ображає наліво й направо. Когось незаконно відправили на фронт, когось звільнили з роботи, у когось забрали майно. Тобто різні люди працюють заради однієї великої мети. Такі громадяни можуть це робити не для того, щоб скинути Путіна, а через відчуття безвиході. Мені відомо про випадок, коли людину не випустили за кордон через надумані приводи. Така людина може сильно засмутитися. Знаю, що він збирався займатися подібними речами, він мені писав на пошту мого каналу. Тобто я розумію мотивацію. Щодня мені приходить 500-600 листів…"

А от на запитання про те, чи триватимуть атаки на Підмосков’я та на Москву, Фейгін відповідає так: "У разі з Україною, як противником, та в разі з підпіллям все залежить від неуспіхів російської армії на фронті. Що сильніше програватиме Москва, то міцнішим буде удар. Немає нічого простішого, ніж підпалювати. Знаменитий "червоний півень" – найкращий засіб. Коли горять військові об’єкти – немає нічого ефективнішого. Пожежі є щодня, але, гадаю, наступним етапом буде рейкова війна, коли полетять рейки, якими перевозять війська".

Атаки на Підмосков'я: що відомо

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, Міністерство оборони Росії повідомило, що декілька БпЛА намагалися атакувати об'єкти в Підмосков'ї. За відкритими даними, дрони впали поблизу військової частини.

Як відомо, наприкінці травня на Підмосков’я була здійснена ще одна атака.

В Міністерстві оборони РФ, звичайно, тоді звинуватили Україну в масованій атаці по Москві та Підмосков'ю. Там заявили про нібито вісім безпілотників, які були всі збиті. Втім, пропагандисти пишуть про 25 БпЛА, а очевидці – про 32.

Про це йшлося у зведенні Міноборони РФ за 30 травня.

"В атаці було задіяно вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу. Всі безпілотники противника уражені. Три з них пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, втратили керування та відхилилися від намічених цілей. Ще п'ять безпілотних літальних апаратів збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: