Масована атака дронів на РФ, вибухи у Москві: росіяни в шоці від прильотів (відео)

Які наслідки найбільшої дронової атаки на Москву, що палало найяскравіше та як на це шоу реагують росіяни – в ексклюзиві TSN.UA.

Пекельна нічка у Підмосков’ї! 144 безпілотники в ніч проти 10 вересня надіслали полум’яний привіт нашим сусідам. Такі дані називає Z-влада, яка завжди, звітує про "ефективну роботу ПВО". Однак на території російських аеропортів спостерігали видовищне "фаєр-шоу". Мер Москви Собянін також "збивав" безпілотники. Які наслідки найбільшої дронової атаки на Москву? Що палало найяскравіше та як на це шоу реагують росіяни – в ексклюзиві журналістки Людмили Труфин для TSN.UA.

Пекельна нічка на Ерефії!

Можна вічно дивитися на три речі – на вогонь, воду і як щось трапляється на Ерефії. У ніч проти 10 вересня Росію атакували дрони. Дісталося Москві, на яку, за повідомленням влади, летіли 20 БпЛА. Росіяни назвали це найбільшою атакою безпілотників на московський регіон.

“В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа. 72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь - над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области”, – йшлося у повідомленні московської влади.

Дрони масовано атакували Підмосков’я!

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Дрони масовано атакували Підмосков’я. Мер російської столиці заявив про дронову атаку близько пів на третю ночі за місцевим часом. Спочатку він стверджував про збиття ППО дрона літакового типу в міському окрузі Люберці.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – сказав Собянін.

Тим часом місцеві телеграм-канали публікують ту саму "ефективну" роботу ППО.

Тим часом молодь під Москвою вночі не сумувала – знімала топовий контент. За що дуже вдячні – прокинулися, подивитися, пораділи за сусідів.

Аеропорти – всьо!

А згодом "географія" роботи ППО розширилася на Раменське (там розташований аеропорт "Жуковський"), Подольськ, Коломну, міський округ Домодєдово (район міжнародного аеропорту). Варто зазначити, що робота усіх московських аеропортів була призупинена через атаку дронів - був запроваджений план "Ковер", і літаки не приймали на посадку та заморозили зліт. Як стверджує влада Московської області, загалом ППО збила "14 безпілотників у міських округах Подільськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна". Такі дані навів губернатор Московської області Андрій Воробйов. Також російські чиновники заявили про роботи з усування наслідки падіння начебто уламків збитого безпілотника в районі аеропорту "Жуковський" (Раменське). Але в Мережі з'явилися кадри, як через вибух начебто постраждала злітно-посадкова смуга, і в районі летовища сталася пожежа.

"Ефективна робота ПВО"

У місті Раменське на тлі роботи ППО сталися падіння безпілотників у три багатоповерхівки: на Спортивному проїзді, на вулицях Високовольтна та Фабрична. Через це у будинках здійнялися пожежі. Губернатор Московської області заявив вранці, що "за уточненими даними, у будинку на Спортивному проїзді постраждали троє людей... Загинула 46-річна жінка (раніше повідомлялося про загибель 9-річної дитини, однак ця інформація не підтвердилася)".Також Собянін повідомив росЗМІ про падіння уламків БПЛА на територію приватного домоволодіння у Троїцькому адміністративному окрузі Москви. Ну от навіщо чіпали? Хай би собі летіли! Будинки б лишилися цілими.

Бавовна у Тульській, Липецькій та Калузькій областях

Представники влади Тульської області заявляли ближче до ранку про знищення ППО двох безпілотників. При цьому в міністерстві з регіональної безпеки Тульської області вказують, що уламки БПЛА впали на один з об'єктів паливо-енергетичного комплексу. Також стверджується, що ніхто не постраждав, а технічна робота даного комплексу не була порушена. А от губернатор цієї області Ігор Артамонов вночі у своєму Telegram написав, що "БПЛА були "придушені" в Єлецькому районі, Липецькому та Воловському" муніципальних округах. За його словами, ніхто не постраждав, а "на місці падіння уламків працюють спецслужби". За словами губернатора Калузької області Владислава Шапши, цієї ночі ППО працювала у Жуківському, Малоярославецькому та Дзержинському районах, де начебто були знищені сім безпілотників. Між тим в мережі писали про начебто роботу ППО в районі військового аеродрому "Шайкова".

Пташки на Курщині

Про вибухи на Курщині вночі з'являлися повідомлення в місцевих пабліках. А вже вранці виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов розповів, що у регіоні начебто збили 12 БПЛА літакового типу, а атака була "масована". Про наслідки він нічого не вказав, лише написав у Telegram, що "наближатися до уламків БПЛА та чіпати їх не можна".

"Всю ночь наши бойцы ПВО отбивали массированный налет противника. Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", – написав губернатор Курщини.

Водночас у Мережі з'явилися дані, що під атаку безпілотників міг потрапити аеродром "Халіно", з якого російські окупанти запускають “шахеди” по Україні.

"Вогник-вогник, жарко-жарко" на Брянщині

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявиви про знищення засобами ППО цієї ночі 59 безпілотників літакового типу. Російський чиновник традиційно стверджує, що немає постраждалих та руйнувань. В той самий час у брянських пабліках повідомляють про гучну "бавовну" в області, та вибух дрона біля заправки "Роснефть".

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