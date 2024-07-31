Масована атака дронів на Україну: Жданов пояснив дивну поведінку Ту-95 і попередив про новий удар

У ніч проти 31 липня російська армія запустила по Україні 89 ударних дронів типу “Шахед” — усіх їх збили сили Протиповітряної оборони. Водночас ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС прямували до пускових рубежів під час атаки, однак не зробили ані реальних пусків, ані їхньої імітації. Крім того, у небо підіймали МІГ-31К, який не здійснив пуски ракет.

Як ППО вдалося збити таку кількість БПлА, навіщо ворожі літаки прямували до “Каспію” та коли Росія може завдати масованого ракетного удару, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Нічна атака дронів на Україну

За словами Олега Жданова, збити 100% безпілотників ППО вдалося завдяки тому, що більшість повітряних цілей летіла на Київ та передмістя. Трохи “Шахедів” намагалися вразити цілі на Полтавщині та Чернігівщині.

“В основному вони різними шляхами йшли на Київ. Особливість сьогодні вночі була в тому, що це був удар на виснаження. Росіяни таким чином розрахували траєкторії, що, кружляючи навколо столиці, безпілотники заходили на ціль із певним інтервалом. З одного боку, люди виснажувалися — ми всю ніч були в укриттях, повітряна тривога тривала вісім годин. А з іншого боку, наша система ППО була не перевантажена одночасним підходом цих безпілотників. Оборонцям вдалося рівномірно розподілити сили і засоби, та по мірі появи БПлА на радарах і в зоні ураження, знищувати їх. Тому такий сьогодні величезний успіх”, — пояснив військовий експерт.

Навіщо літаки злітали до пускових рубежів

“Прогулянка” шістьох бортів Ту-95МС до пускових рубежів — це відволікаючий маневр, каже Олег Жданов.

“Справа в тому, що “Шахеди” ми вже навчилися непогано збивати. Для нас вони не несуть такої великої небезпеки, як ракети. Це потрібно було для того, щоб заповнювати час між ударами БПлА. Ми завжди намагаємося порахувати і кажемо, ось сьогоднішній удар обійшовся, наприклад, у 250 мільйонів доларів. Для Росії гроші — це не проблема. Що 250, що мільярд доларів на один ракетний удар. Головна мета — досягти, щоб Україна почала схилятися до перемовин на умовах Москви. Тому вони їх гоняли. Щоб ми сиділи в напрузі і очікували, коли ж вони долетять до рубежів пуску, і будуть пуски чи ні. А витратити декілька десятків тонн пального для Росії – це не проблема”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт зазначив, що один “Шахед” коштує від 30 до 50 тисяч доларів. Тобто у ніч проти 31 липня Росія витратила на атаку по Україні щонайменше 2 670 000 доларів лише на БПлА.

“І ще треба буде додати пальне для Ту-95 і годину їхнього перебування в повітрі. Там також є витрата моторесурсу. Я думаю, що вартість буде обчислюватися не однією сотнею мільйонів доларів”, — каже Олег Жданов.

За його словами, російська армія також підіймала МІГ у повітря для створення “загальної картинки”. Зокрема, щоб повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

“Зверніть увагу, що на початку повітряна тривога була в основному в східній частині нашої країни. Центр і захід майже не були задіяні. Але коли злітає МІГ-31К, ми змушені оголошувати повітряну тривогу по всій території за рахунок дальності застосування ракети “Кинжал” — 900 км”, — розповів Олег Жданов.

Він зазначив, що стратегічні бомбардувальники не завжди літають до Каспію і назад, адже мають кілька пускових рубежів і можуть запускати ракети з центральних регіонів Росії.

“Головним було завдання психологічного тиску. Ми були всю ніч у напрузі, чекали, куди вони йдуть і де вони будуть робити маневр виходу на пускові рубежі”, — каже військовий експерт.

Коли Росія може завдати масованого удару

Олег Жданов нагадав, що Росія може виробляти декілька сотень БПлА типу “Шахед” на місяць. За його словами, ворог може мати в запасі стільки ж безпілотників.

“Вони постійно, майже кожну ніч їх застосовують. Цілком імовірно, що декілька сотень мають у запасі і можуть повторити атаку в будь-який момент. З ракетами, я думаю, тут проблеми. Вони, скоріше за все, накопичують їх для серії масованих ударів”, — вважає військовий експерт.

За його словами, ворог може здійснити її у другій половині серпня.

“Можливі поодинокі застосування і зараз. Масований удар, я думаю, буде ближче до Дня Незалежності, там у нас декілька свят намічається. Тим більше, що вони зараз, судячи з польотів, які виконують Ту-95 вдень, тренуються і готують нові екіпажі. До цього потрібен час. Так що, скоріш за все, не раніше середини серпня”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Київській області в ніч проти 31 липня уламки ворожих ударних безпілотників пошкодили житлові будинки, адміністративні будівлі та підприємство.

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