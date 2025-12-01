ТСН у соціальних мережах

Масована атака Києва: що зараз відбувається на місці обстрілу

Росіяни напередодні масовано атакували Київ ракетами та дронами.

Будинок, який атакувала РФ

Будинок, який атакувала РФ / © ТСН

У ніч проти суботи росіяни завдали одного з наймасованіших ударів по столиці. Унаслідок комбінованої атаки із застосуванням «Шахедів», балістики, крилатих та керованих авіаційних ракет загинули двоє людей, ще 38 — постраждали, серед них одна дитина. Частина потерпілих досі перебуває у лікарнях.

Наслідки ворожої атаки зафіксовані у 7-ми районах міста. Зруйновані будинки у Святошинському, Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому та Солом’янському районах.

З місця атаки поруч із пошкодженою багатоповерхівкою у Солом’янському районі наживо працює кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.

«Російський дрон влучив прямо перед будинком, а тому найбільше постраждали нижні поверхи. Насправді люди тут не постраждали. Тут є підземний паркінг та підвал і це врятувало людям життя. Тут працює техніка, комунальники та будівельники. Тут стоїть з десяток понівечених автомобілів. Комунікації у будинок повернули, люди продовжують тут жити», — каже вона.

Люди кажуть, що живуть лише у тих кімнатах, які вціліли, а до поруйнованих не заходять.

Наразі люди ліквідовують наслідки атаки РФ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 ОНЛАЙН! НОВИНИ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ. ПОНЕДІЛОК, 1 ГРУДНЯ

