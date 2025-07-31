Масована атака на Київ: чому російські ракети стали майже «невидимими»

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що заважає вчасно збивати ракети / © ТСН

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Масована атака на Київ проти ночі 31 липня була здійснена за допомогою відносно нової тактики — спочатку Росія випустила по столиці дрони, потім витримала певну паузу, а після цього вдарила ракетами.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, під час цієї атаки ракети летіли на наднизьких висотах. Через це, своєю чергою, наявним засобам ППО було складно їх збивати. Як наслідок — є пряме влучання.

За словами військового аналітика Олега Жданова, росіяни найближчим часом вочевидь продовжать застосовувати тактику ударів ракетами після дронової атаки. З невеличкою спеціальною паузою.

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«Росіяни розраховують на те, що люди, які перебували в укриттях, вийдуть звідти. Росія вже неодноразово використовувала тактику повторного удару», — каже Жданов.

Наслідки влучання російської ракети в будинок в Києві 31 липня. Фото: Нацполіція

Та наводить приклади: «Достатньо згадати ті випадки, коли по рятувальникам, які приїхали на місце влучання, прилітає друга ракета чи дрон. Удар був спланований таким чином, щоб була максимальна кількість жертв серед цивільного населення. Зверніть увагу, що останнім часом все більше людей йдуть до укриття. Росіяни витримали цю паузу, щоб люди вийшли, щоб рятувальники почали ліквідовувати наслідки. Після цього полетіли ракети».

Пошкодження, яких завдав російський удар по Києву. Фото: Нацполіція

За його словами, з військової точки зору, росіяни вчинили дуже хитро — вони запустили «Іскандер-К».

Одного з чоловіків дістали живим після трьох годин розбору завалів. Фото: Нацполіція.

«Не піднімали авіацію, а нанесли удар з наземних комплексів. Ми не могли заздалегідь підготуватись до цього, виявити виліт. Крім того, великі Telegram-канали після дронової атаки написали, що, мабуть все, ракет не буде, тому як балістика прилітає разом з дронами. Люди сприйняли це як кінець атаки. А замість балістики прилетіли крилаті ракети з наземних комплексів, ракети, які складно виявити», — каже Жданов.

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Та продовжує: «Підступність крилатої ракети у тому, що вона здатна летіти на наднизьких висотах. Я побоююсь того, що у РФ можуть бути повні цифрові карти штучних перешкод, які є в Україні. Для нас величезна проблема побачити ці ракети (якщо вони випускаються з наземних комплексів). Збивати ми їх здатні добре, комплекси ППО працюють дуже ефективно. Але виявлення ракет — це величезна проблема».

Крім того, він зауважує: «На жаль, ворог вчиться. Наприклад, поки ми починаємо використовувати дрони-перехоплювачі, Росія переходить на реактивні БПЛА. Проти них перехоплювачі будуть неефективні».

Чому часто атакують столицю

На це питання Жданов відповідає так: «Чому знов атакували Київ? Це один з пунктів геноциду. В будь-якій країні столиця формує суспільну думку. Судячи з того, яку кількість дронів здатна виготовляти Росія, то вона може організувати декілька атак поспіль. У них запас є».

На думку Жданова, одну з наймасшабніших наступних атак Росія може здійснити 24 серпня, у День Незалежності України. «Так, цілком можливо», — припускає він

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Чи збила блискавка один з «Шахедів»

За даними окремих Telegram-каналів, під час російської атаки начебто відбулась нестандартна подія — блискавка влучила в один з «Шахедів» і той впав. Але в Повітряних силах цього не підтверджують та припускають, що це може виявитись вигадкою.

Своєю чергою, Олег Жданов не виключає, що теоретично блискавка здатна вивести з ладу електроніку «Шахеда» під час його польоту і БПЛА дійсно може впасти.

Раніше повідомлялось про те, що наслідки у Солом’янському та Святошинському районах зняли на відео.

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