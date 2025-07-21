- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 3398
- Час на прочитання
- 1 хв
Масована атака на Київ: який вигляд зараз має метро Лукʼянівська — фото, відео розрухи
Метро Лукʼянівська у Києві сильно постраждало під час масованого обстрілу у ніч на 21 липня.
Армія РФ у ніч на 21 липня здійснила чергову масовану атаку на Україну.
Однією з основних цілей став Київ. Столицю атакували “Шахеди” і ракети.
Як передає кореспондентка ТСН Наталія Нагорна, сильно постраждала станція метро Лукʼянівська.
Зокрема, вхід на станцію та все довкола усипано уламками.
Також російським ударом пошкоджено торгівельні павільйони та магазини.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Київська станція метро розбита після атаки “Шахедів”
Крім того, постраждали багатоповерхівки, які розташовані поряд. Там вибиті вікна та зруйновані стіни.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Шахед” зруйнував кілька поверхів висотки у Києві
Як повідомляє КМДА, наразі станція метро "Лукʼянівська" зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають повз без зупинки.
“Всі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється”, — йдеться у повідомленні.
Також РФ здійснила найбільший удар по Івано-Франківську. Щонайменше у трьох селах громади пошкоджена інфраструктура. В одному з населених пунктів є постраждалі.