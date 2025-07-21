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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Масована атака на Київ: який вигляд зараз має метро Лукʼянівська — фото, відео розрухи

Метро Лукʼянівська у Києві сильно постраждало під час масованого обстрілу у ніч на 21 липня.

Автор публікації
Наталія Нагорна
Метро Лукʼянівська у Києві

Метро Лукʼянівська у Києві / © ТСН

Армія РФ у ніч на 21 липня здійснила чергову масовану атаку на Україну.

Однією з основних цілей став Київ. Столицю атакували “Шахеди” і ракети.

Як передає кореспондентка ТСН Наталія Нагорна, сильно постраждала станція метро Лукʼянівська.

Зокрема, вхід на станцію та все довкола усипано уламками.

Станція метро Лукʼянівська після масованого обстрілу 21 липня. / © ТСН

Станція метро Лукʼянівська після масованого обстрілу 21 липня. / © ТСН

Також російським ударом пошкоджено торгівельні павільйони та магазини.

Станція метро Лукʼянівська після масованого обстрілу 21 липня. / © ТСН

Станція метро Лукʼянівська після масованого обстрілу 21 липня. / © ТСН

Станція метро Лукʼянівська після масованого обстрілу 21 липня. / © ТСН

Станція метро Лукʼянівська після масованого обстрілу 21 липня. / © ТСН

Станція метро Лукʼянівська після масованого обстрілу 21 липня. / © ТСН

Станція метро Лукʼянівська після масованого обстрілу 21 липня. / © ТСН

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Київська станція метро розбита після атаки “Шахедів”

Крім того, постраждали багатоповерхівки, які розташовані поряд. Там вибиті вікна та зруйновані стіни.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Шахед” зруйнував кілька поверхів висотки у Києві

Як повідомляє КМДА, наразі станція метро "Лукʼянівська" зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають повз без зупинки.

“Всі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється”, — йдеться у повідомленні.

Також РФ здійснила найбільший удар по Івано-Франківську. Щонайменше у трьох селах громади пошкоджена інфраструктура. В одному з населених пунктів є постраждалі.

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