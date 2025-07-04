Масована атака на Київ: під обстрілами опинились автомобілі швидкої допомоги

Атака на Київ / © ТСН

Реклама

Під час нічної атаки на Київ в епіцентрі ударів опинилися карети «швидких». На щастя, обійшлося без постраждалих серед медичного персоналу, втім серйозних пошкоджень зазнали кілька автівок невідкладної допомоги.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

У ніч проти 4 липня під комбінованою російською атакою був транспорт медичних екстрених служб.

Реклама

Понівечені три карети швидких ще досі стоять у дворі одного з будинків Солом’янського району, куди і був виклик. Водії машин нині тут працюють з поліцією — складають акти, оглядають та описують пошкодження.

Пан Ігор — водій однієї із швидких, він показує уламки ймовірно ворожої ракети, які знайшов поблизу машини.

Загалом 5 машин екстреної медичної допомоги постраждали внаслідок ворожої атаки на столицю. Медичний транспорт або уже працював на місцях влучань, куди повторно били росіяни, або лише рухався до епіцентру руйнувань.

На щастя ніхто з медиків не постраждав, адже всі оперативно спустилися в укриття. І уже там намагалися заспокоїти людей.

Реклама

З жахом згадує ніч Сергій Матвійчук. Він мешкає у будинку, на виклик до якого рухалися карети швидкої. Каже разом з іншими мешканцями під час ворожого обстрілу ховалися в укритті. Сергій розповідає, його оселю росіяни руйнують уже не вперше.

Наразі на місці працюють відповідні служби, а ліквідувати наслідки люди намагаються згуртовано.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 19:00 НАЖИВО! НОВИНИ 4 ЛИПНЯ - П'ЯТНИЦЯ