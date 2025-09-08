Масована атака на Київ: що відомо про загиблих на наслідки кривавих ударів

Наслідки атаки по Києву / © ДСНС

Реклама

У Святошинському районі Києва з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Це третя жертва російської атаки на Київ позаминулої ночі. Раніше було відомо про двох загиблих — це немовля і 32-річна жінка. Дрони та ракети у ніч проти неділі тероризували Київ майже десять годин поспіль.

Пошкодження цивільних будівель також є в Дарницькому та Голосіївському районах. Багато поранених, декого було госпіталізовано. Серед них вагітна — їй провели екстрені пологи. Вперше за увесь час повномасштабної війни від уламків постраждала будівля уряду. Там спалахнула пожежа на 800 квадратних метрах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.

Реклама

Люди розповідають, що росіяни цілеспрямовано вдарили дроном по житловому будинку. Це сталось орієнтовно о третій ночі. Після влучання — частково зруйнувало секцію із четвертого по восьмий поверх. Розпочалась пожежа. На камеру спостереження будинку навпроти потрапив момент вибуху. Із саме цієї понищеної будівлі багато хто зміг евакуюватись самостійно.

Олексій живе навпроти, насторожився після звуку першого дрона. А потім вибух — у його дворі.

«Я виходжу на балкон дивитися, а там вже палає все, ці поверхи починають розпалюватись, обсипуватись, дуже якось моторошно на це дивитися», — каже він.

Знайдено двох загиблих — жінку та немовля. Рятувальники одразу взялися за пошуки тих, хто міг опинитись під завалами.

Реклама

Повністю зруйновано сімнадцять квартир, десятки потребують ремонту. На місці від ночі працювали усі служби, поліція приймала заяви від потерпілих. У сусідніх будинках повибивало вікна та пошкодило балкони.

У різних районах Києва — одинадцять локацій, де зафіксували руйнування.

Це була тяжка недільна ніч для столиці. Рятувальники працювали на різних локаціях і тоді, коли на столицю полетіли ракети. Місто затягло чорним димом. ДСНС також ліквідовувала займання у складських приміщеннях. Для гасіння пожеж долучили й авіацію — гелікоптери набирали воду із найближчих водойм та раз по раз поверталися до вогнищ.

Уламки пошкодили і будинок на Дарниці. Розпочалась пожежа, тут часткове руйнування двох поверхів. Вибита стіна, є проблеми з перекриттями, постраждали і квартири поруч. Тут — щонайменше двоє потерпілих.

Реклама

Дим огорнув і центр столиці. Згодом рятувальники підтвердили — є пошкодження будівлі кабінету міністрів. Полум’я приборкали. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко показала пошкодження ззовні і зсередини.

А також додала — світ має реагувати на атаки по цивільному населенню України — санкційним тиском, а також постачанням зброї — це те, що має зупинити російський терор.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 НАЖИВО! НОВИНИ 8 ВЕРЕСНЯ - ПОНЕДІЛОК

Нагадаємо, вночі 8 вересня РФ учергове атакувала Київщину. В Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі.