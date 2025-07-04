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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
317
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2 хв

Масована атака на Київ: що зараз відбувається на місці обстрілів (відео)

Росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами. Наразі столиця оговтується після тяжкої ночі.

Автор публікації
Фото автора: Сергій Моргун Сергій Моргун
Наслідки атаки на Київ

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

У Солом’янському районі Києва, який у ніч проти 4 липня атакували росіяни, працюють комунальники та місцеві жителі. Вони прибирають територію.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Сергій Моргун.

Кореспондент ТСН зауважує, що на місці російських ударів вже немає рятувальників. Наразі там працюють комунальники та місцеві жителі. Люди прибирають наслідки російських обстрілів.

Уламок російської ракети чи то «Шахеда» впав також на території школи. Її будівля пошкоджена. Також росіяни обстріляли житлові будинки поруч.

«У будівлі кілька квартир не придатні до проживання. Сусідні квартири пошкоджені. Люди кажуть, що місто їм запропонувало ночівлю в гуртожитку або готелі, проте вони планують їхати до родичів або друзів», — каже Сергій Моргун.

Також на місці російських обстрілів працюють оперативні штаби. Від міста також можна отримати матеріальну допомогу.

Обстріл Києва: що відомо

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 НАЖИВО! НОВИНИ 4 ЛИПНЯ - П'ЯТНИЦЯ

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