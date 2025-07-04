Масована атака на Київ: що зараз відбувається на місці обстрілів (відео)

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

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У Солом’янському районі Києва, який у ніч проти 4 липня атакували росіяни, працюють комунальники та місцеві жителі. Вони прибирають територію.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Сергій Моргун.

Кореспондент ТСН зауважує, що на місці російських ударів вже немає рятувальників. Наразі там працюють комунальники та місцеві жителі. Люди прибирають наслідки російських обстрілів.

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Уламок російської ракети чи то «Шахеда» впав також на території школи. Її будівля пошкоджена. Також росіяни обстріляли житлові будинки поруч.

«У будівлі кілька квартир не придатні до проживання. Сусідні квартири пошкоджені. Люди кажуть, що місто їм запропонувало ночівлю в гуртожитку або готелі, проте вони планують їхати до родичів або друзів», — каже Сергій Моргун.

Також на місці російських обстрілів працюють оперативні штаби. Від міста також можна отримати матеріальну допомогу.

Дата публікації 16:34, 04.07.25 Кількість переглядів 15 Новини ТСН 16:00 4 липня. Удар по швидких у Києві. Яйця по 17 грн! Обшуки НАБУ у Рєзнікова

Обстріл Києва: що відомо

В ніч проти 4 липня РФ ударила по Києву дронами й балістикою. Наслідки атаки зафіксували в кількох районах столиці, зокрема виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки.

Через сильні пожежі в багатьох районах зранку в Києві було дуже забруднене повітря. Дані сайту SaveEcoBot показували, що найгірша ситуація в Печерському районі

Згодом стало відомо, що у Святошинському районі на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини.

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