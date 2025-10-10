ТСН у соціальних мережах

Масована атака на Київ: відсутність електрики та перебої з транспортом — що відомо

Російські окупанти масовано атакували Київську область.

Масована атака на Київ: відсутність електрики та перебої з транспортом — що відомо

Росіяни масовано атакували Київщину / © Associated Press

Через масований обстріл Києва 12 людей поранено, 8 — у лікарні. У кількох районах столиці — пошкоджені будинки та авто. Протягом усієї ночі ворог бив і по критичній інфраструктурі. Через що у місті зникло світло та вода.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Атака на Київ

Вибухи здригали столицю протягом усієї ночі. Цього разу Київ став однією з головних цілей ворога.

Росіяни почергово запускали безпілотники і ракети. Уламки збитого залізяччя знаходили у кількох районах. Від ударної хвилі у будинках виносило вікна. Найбільше дісталося Печерську.

Під масованим обстрілом — об’єкти енергетики. Деякі частини міста поглинула пітьма. Услід за світлом — зникла і вода. Найгірша ситуація — на лівому березі Києва.

Про те, що 10 жовтня Кремль уже влаштовував енергетичний терор — нагадала очільниця профільного відомства Світлана Гринчук. Рівно три роки тому — день у день 10 жовтня наша енергосистема пережила одну з перших масованих атак. Сьогодні Росія продовжує використовувати холод і темряву як інструмент терору.

Атака на Київщину

Не спало цієї ночі і передмістя. У Броварах — пошкоджені будинки. Вщент вигорів один із магазинів. На нього упали уламки ворожого безпілотника.

Проблема через удари по енергетиці

Через знеструмлення — почалися перебої із курсуванням транспорту. Метро — уповільнило рух. На більшості станцій доводилося чекати до 7-ми хвилин. А через Дніпро — взагалі не перебратися. Тож люди почали штурмувати наземний транспорт.

Трамваї та тролейбуси — подекуди теж зупинилися. Тому Їх замінили автобусами. Цим же видом транспорту посилили і низку інших маршрутів, які є найбільш завантаженими.

Трохи згодом у метрополітені заявили: роботу підземки вдалося стабілізувати. І попросили стежити за оновленнями інформації.

Енергетики ж відновлювали систему — безперервно. Уже опівдні вони, зокрема, повернули світло двохсот сімдесяти тисячам столичних споживачів. Активно тривають роботи просто зараз і в усіх інших постраждалих областях.

Повертають у домівки киян — і воду. Кажуть: планують встигнути до кінця доби

Тих, у кого води ще немає — комунальники просять користуватися бюветами. Близько сотні — нині підключені до генераторів. Тож працюють навіть без світла. А до місцевих лікарень — забезпечили підвезення води.

Підзарядити телефони, погрітися чи випити води можна у «пунктах незламності». Вони діють, зокрема, на базі визначених шкіл та садочків. Навчальний процес у столиці на умовно дистанційному форматі. Якщо є світло — уроки вчителі проводять онлайн. Або ж — дають завдання для самостійного повторення. У частині закладів організували чергові групи. Однак, батьків все ж попросили, за можливості, лишити своїх дітей удома.

