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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Масована атака на Одесу: очевидці розповіли, як російські дрони влучали в житлові будинки

Росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками.

Автор публікації
Сергій Осадчук
Наслідки атаки на Одесу

Наслідки атаки на Одесу / © Офіс Генерального прокурора

Через масовану атаку на Одесу одна людина загинула, ще 14 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У місті зафіксовано десять «прильотів». Один з «Шахедів» врізався в багатоповерхівку і вибухнув всередині. Ще в одному будинку багато влучань, один з корпусів вигорів вщент. Людей евакуйовували з охоплених полум’ям квартир.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Росіяни вночі атакували багатоповерхівку в Одесі. На рівні верхніх поверхів — чорна діра. У квартирі, де стався «приліт», — суцільні руйнування, і лише дивом люди змогли там вціліти.

«Гул такий сильний. Воно бахнуло так, що я навіть не зрозуміла. Головне, що ми живі і все відбудується, я дуже переживала за людей, які були нижче поверхом, вони постраждали. Більше я дуже переживала, щоб там діток не було, бо це саме дороге, що у нас є», — каже сусідка потерпілих.

Жінка прибирає закидану склом квартиру і згадує — вночі після вибухів одразу вимкнулася електрика, зупинилися ліфти. Люди пішки бігли сходами вниз. Рятувальники домогли евакуюватися шести сотням пожильців.

В іншому житловому кварталі одразу декілька «Шахедів» вдарили по покрівлях старовинних будинків. Люди розповідають, які потужні були вибухи. Від влучання ще одного дрона в будинку спалахнула пожежа. Всередині охопленого вогнем підʼїзду опинилися заблоковані люди. Сусіди кинулися допомагати їм.

«Ми дізналися, що там люди, і хлопці намагалися виламати щось, щоб потрапити всередину, бо там всюди грати. Потім завдяки рятувальникам хлопці змогли поставити драбину, вона падала, людина повисла, і в останній момент встиг розрізати ґрати. Йому знизу підтримали драбину», — кажуть очевидці.

Щойно жінку зняли з вікна, де все палало, з даху почало сипатися каміння та конструкції у вогні. Рятувальники не встигли відскочити.

«Під час ліквідації пожежі стався обвал елементів конструкції, постраждало троє наших вогнеборців. З ними все гаразд, вони у стабільному стані і їм надали допомогу медики. Загалом у цій будівлі постраждало 9 осіб», — каже речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

З потерпілими пожильцями на місці працювали психологи. Вже на ранок після ліквідації пожеж на місця атак прибули комунальники. Задіяли і важку техніку, щоб розгрібати завали. Далі оцінюватимуть збитки, але вже зараз можна сказати — вони величезні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧОРНА ДІРА там, де були квартири! СТРАШНА ніч в Одесі!

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