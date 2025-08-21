Масована атака на західні області України: куди поцілили росіяни і що відомо про наслідки "прильотів"

Атака на Мукачево 21 серпня / © Закарпатська обласна державна адміністрація

Кількість постраждалих через атаку Мукачево зросла до 19 осіб. Вибухи лунали також у Рівному. Виникла пожежа у приватному секторі. У сусідньому Луцьку через обстріли — склом посікло жінку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Атака на Мукачево

У Мукачево вночі пролунав потужний вибух після якого небо затягло густим димом. Росіяни завдали удару по промисловому об’єкту.

«Одна з ракет влучила у великий американський завод з виробництва електроніки, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Це повністю цивільний об’єкт», — сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.



Внаслідок влучання постраждало 19 людей. Також на місці влучання виникла масштабна пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метри. Працюють усі екстрені служби.

Атака на Рівне

Росіяни атакували також і Рівне.

«Ніч для України була неспокійною, місто Рівне теж потерпає від наслідків. Всі відповідні служби працюють на місці. Тому при потребі звертайтеся на гарячу лінію», — повідомив в.о міського голови Рівного Віктор Шакизян.

Атака Луцька та Хмельниччини

А у Луцьку під час ворожої атаки ракетою та безпілотниками постраждала 48-річна жінка. Її травмувало уламками скла — поранені ноги, руки та спина



Атакували росіяни і Хмельниччину. Сили ППО знищили крилату ракету, «Шахеди», ще 7 БПЛА було локаційно втрачено, повідомляють у військовій адміністрації. Інформації про руйнування та жертв не надходила. Водночас у інших західних областях України долають наслідки атак.

Нагадаємо, у Львові через масовану атаку одна людина загинула і щонайменше троє отримали поранення.

