ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
923
Час на прочитання
2 хв

Масована атака на західні області України: куди поцілили росіяни і що відомо про наслідки "прильотів"

Окупанти у ніч проти 21 серпня атакували також і західні області України. Там ліквідовують наслідки обстрілів.

Автор публікації
Фото автора: Анна Махно Анна Махно
Масована атака на західні області України: куди поцілили росіяни і що відомо про наслідки "прильотів"

Атака на Мукачево 21 серпня / © Закарпатська обласна державна адміністрація

Кількість постраждалих через атаку Мукачево зросла до 19 осіб. Вибухи лунали також у Рівному. Виникла пожежа у приватному секторі. У сусідньому Луцьку через обстріли — склом посікло жінку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Атака на Мукачево

У Мукачево вночі пролунав потужний вибух після якого небо затягло густим димом. Росіяни завдали удару по промисловому об’єкту.

«Одна з ракет влучила у великий американський завод з виробництва електроніки, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Це повністю цивільний об’єкт», — сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Внаслідок влучання постраждало 19 людей. Також на місці влучання виникла масштабна пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метри. Працюють усі екстрені служби.

Атака на Рівне

Росіяни атакували також і Рівне.

«Ніч для України була неспокійною, місто Рівне теж потерпає від наслідків. Всі відповідні служби працюють на місці. Тому при потребі звертайтеся на гарячу лінію», — повідомив в.о міського голови Рівного Віктор Шакизян.

Атака Луцька та Хмельниччини

А у Луцьку під час ворожої атаки ракетою та безпілотниками постраждала 48-річна жінка. Її травмувало уламками скла — поранені ноги, руки та спина

Атакували росіяни і Хмельниччину. Сили ППО знищили крилату ракету, «Шахеди», ще 7 БПЛА було локаційно втрачено, повідомляють у військовій адміністрації. Інформації про руйнування та жертв не надходила. Водночас у інших західних областях України долають наслідки атак.

Нагадаємо, у Львові через масовану атаку одна людина загинула і щонайменше троє отримали поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН побувала на місяці ВЛУЧАННЯ ПО ЛЬВОВУ, а ще РІВНОМУ! ОСЬ що там ВІДБУВАЄТЬСЯ

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie