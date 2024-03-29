Масована атака по Дніпропетровщині: що відомо про потерпілих та наслідки (фото, відео)

Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину дронами та ракетами. У регіоні шестеро поранених, серед них - 5-річна дівчинка. Росіяни атакували область у кілька хвиль. Під ударом опинився дачний кооператив у Камʼянському.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

У Камʼянському російські терористи атакували дачні будинки.

"У нас не лишилося нічого! Оце машина - бачите? Будинок один, будинок другий - все побито, все! Бачите, який забор? Ми дивом живі залишились", - каже потерпіла.

Пані Ольга оговтується після нічного жахіття. Каже-маленьких онуків після потужного вибуху рятувала у погребі.

"Діти дуже перелякалися, онуки. Вони плакали, побігли до мене в будинок. хай буде їм таке, як мені сьогодні вночі! Кожному! Це тварі, це нелюди!", - каже потерпіла.

Наслідки обстрілу

Її син кинувся рятувати сусіда. Тридцяти шестирічний чоловік був під завалами із тяжкими пораненнями. Люди самотужки зупиняли сильну кровотечу до приїзду швидкої.

Поранений чоловік нині у реанімації у комі. Також у лікарні ще один - сорока семирічний постраждалий. Пʼятирічну дівчинку та двох жінок, що зазнали травм, після надання медичної допомоги вже відпустили додому.

Ще один поранений - на обʼєкті енергетики. Загрози його життю, за оцінкою медиків, нема.

"У Дніпровському, Криворізькому та Камʼянському районах були пошкоджені кілька енергетичних обʼєктів. На одному з них постраждав чоловік", - каже Сергій Ковтонюк, речник ГУ ДСНС Дніпропетровщини.

Наслідки обстрілів

Через пошкодження обʼєктів генерації та передачі на Дніпропетровщині вимушено застосовують екстрені відключення електропостачання.

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Нагадаємо, як у Запоріжжі ліквідовують наслідки ударів та яка там ситуація.

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