Масована атака по Одесі: куди "прилетіло" і які наслідки ударів (фото, відео)

В Одесі місцеві жителі нарахували понад півтора десятка потужних вибухів, як у повітрі, так і на землі. Троє поранено, десятки будівель поруйновано. Росіяни намагалися знову бити по енергетиці, тому одразу в трьох районах Одеси сталися аварійні відключення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

З жахом згадує пережиту ніч охоронець місцевого базарчика Олександр. Він вже вдруге за останній рік потрапив під ворожий вогонь на чергуванні. Спочатку це були удари російськими ракетами, а тепер і дронами.

"Один тут впав біля кафе, он він ви самі бачили його, а другий біля того дерева там на дорозі. Емоції, ну як вам сказати, щоб вони здохли. Хай Бог просить але важкувато це пережити", - каже охоронець Олександр.

На СТО поруч побиті автівки та розтрощені вікна. Власники стоять осторонь і чекають, поки правоохоронці пустять їх всередину. За атакою на власний бізнес спостерігали через камери.

Люди розповідають - повітряна тривога пролунала близько дев’ятої вечора. Над Чорним морем замер цілий рій ударних безпілотників. А вже за годину понад два десятки ворожих "Шахедів" одночасно атакували Одесу. Щоб мобільні вогняні групи не змогли їх збити, ударні безпілотники атакували з великих висот. Пролунало понад 10 вибухів, почалася масштабна пожежа. Руйнування зафіксували на десятках адрес.

Боротися з вогнем рятувальники почали як тільки дали відбій повітряної тривоги. За викликами відправили понад 70 рятувальників та два десятки пожежної техніки, бо вогонь охопив майже три тисячі квадратних метрів.

Росіяни обстріляли Одесу

"Горів торговий центр магазини, торговельні павільйони, постраждала багатоповерхівка. Також постраждала одна з пожежних частин міста Одеси, пошкоджено могили, спалахнула пожежа в будівлях дитячого табору", - каже речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Повністю зруйновано торговельний центр, де продавали сантехніку, багато пошкоджених магазинів, на території стоянки будівельного супермаркету - велика вирва. Він був такої сили, що відкинув на декілька метрів припарковане авто. Уламки потрапили навіть в машину, що проїздила поряд з місцем вибуху. Вона вигоріла та досі стоїть біля дороги. Лише дивом трьом людям в машині вдалося вижити, вони отримали поранення осколками.

Поки правоохоронці фіксують наслідки атаки, комунальники поспіхом очищують дорогу від уламків. Квапляться, щоб відкрити рух цією ділянкою дороги, бо навкруги зранку виникли чисельні затори. Працюють і енергетики - намагаються повернути людям світло. через удари по інфраструктурі знеструмлення були одразу у 3 районах міста.

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