Масована атака по Україні: Жданов розкрив новий кривавий задум Путіна

Масована атака по Україні: як летіли ракети та чому не всі вдалося збити — що відомо про трагедію.

Вранці 8 липня російська армія завдала масованого удару по Україні. Під удар потрапили Київ, Дніпро та Кривий Ріг. Станом на 19:30 відомо про 36 загиблих та 140 постраждалих. Завали продовжують розбирати, тому жертв може бути більше.

Скільки ракет та куди випустив ворог, які цілі не вдалося збити Силам протиповітряної оборони та коли Росія може завдати наступного масованого удару, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ракетний удар сьогодні

Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. За даними Повітряних сил, було збито/випущено:

0/1 крилату ракету 3М22 “Циркон”;

0/2 крилаті ракети Х-22;

11/13 крилатих ракет Х-101;

12/14 крилатих ракет “Калібр”;

1/1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;

3/4 балістичні ракети “Іскандер-М”;

3/3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Масована ракетна атака по Україні — загиблі

Найбільше від російського удару постраждав Київ. Одна з російських ракет влучила у дитячу лікарню “Охматдит”, ще одна — в медичний центр “Ісіда”. Станом на 17:30 відомо про 22 загиблих та 72 поранених у столиці.

У Кривому Розі внаслідок російської атаки загинуло 10 людей, 41 — поранені. Ще одна людина загинула у Дніпрі, шестеро постраждали.

Ракетний удар — початок нового етапу політичного тиску

За словами Олега Жданова, атака Росії по Україні 8 липня — це новий етап політичного протистояння, який вилився в такий масований удар.

“Кількість ракет вражає. Це новий етап політичного протистояння, який вилився в такий масований ракетний удар. Я не виключаю, що це може бути не останній удар саме по Києву, саме з такою великою кількістю ракет. Це фактично примушення до капітуляції. І цілі — майже жодного військового об'єкту. Дитяча лікарня, енергетичні об’єкти… Це продовження геноциду та примушення до капітуляції на умовах Росії. Путін фактично заявляє, що перемовин не буде. Є план, що він озвучив і те, що Орбан привозив до нас — що ми повинні його підписати. Я би оцінив це як початок нового етапу політичного тиску через такі масовані ракетні обстріли нашої країни”, — розповів військовий експерт.

Росія змінила тактику

За його словами, російська армія завдала удару зранку, а не вночі — як зазвичай, бо вночі обстріли сприймаються інакше цивільним населенням.

“Частина людей навіть не чує повітряну тривогу і не виходить з домівок. Вдень, дев'ята ранку, коли всі їдуть на роботу, коли всі прокинулися… Я бачив, що люди тікали, хто куди міг. Це найголовніше, чого хоче добитися Росія — посіяти паніку і страх серед населення, щоб населення почало вимагати мир за будь-яку ціну. Треба території — віддавайте території, але давайте мир. Треба ще щось — віддавайте”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт нагадав, що Росія може виробляти до 100 ракет різних типів на місяць.

“У них є ракети. І фактично на такі удари, на два удари точно за місяць вони можуть накопичувати. Це перше. І я ще нагадаю, що наш головний розвідник казав, що у них до 900 ракет є на сьогоднішній день наявності, теж різних типів”, — розповів він.

Чому не всі ракети вдалося збити

Олег Жданов зазначив, що під час ранкової атаки ракети зайшли в повітряний простір України з різних напрямків, а потім всі розвернулися і пішли на Київ.

“А ці ракети в повітрі вже ніхто не програмує. Їх програмують на землі. Значить, так було запрограмовано від самого початку. Щоб перевантажити систему ППО, щоб добитися максимального результату, в світлу пору доби, коли всі йдуть на роботу”, — каже військовий експерт.

За його словами, деякі російські ракети могли досягти своїх цілей через нестачу протиракет для систем протиповітряної оборони.

“Я би сюди додав, що, скоріше за все, причина в нестачі протиракет. Саме ракет для систем ППО. Останні тижні ми постійно говоримо, що нам треба ракети. І нам їх обіцяють, в черговому пакеті військово-технічної допомоги ці ракети є. Але я не впевнений, що вони зайшли і сьогодні перебувають на бойовому чергуванні”, — розповів Олег Жданов.

Карта польоту ракет 8 липня 2024 року

Коли ворог може повторити масований удар

Олег Жданов вважає, що Росія має змогу повторити масований ракетний удар по Україні за кілька днів.

“Я думаю, що два-три дні — не більше їм потрібно для підготовки до такого ж удару. Їм треба лише підготувати літаки і запрограмувати ракети. Іншої підготовки їм не потрібно. До речі, декілька діб назад з'явилося повідомлення, що вони переганяють літаки з одного аеродрому на інший. Зараз всі літаки зосереджені на одному аеродромі. Скоріше за все, це Енгельс, тому що там основна база. На цьому аеродромі, можна перезаряджати ці літаки і програмувати ракети. Буквально декілька діб потрібно для того, щоб оновити дані і закласти маршрути в ці ракети. І можемо отримати черговий масований удар”, — каже військовий експерт.

За його словами, у росіян вистачає ракет. Однак невідомо, у якому технічному стані перебувають літаки.

“Якщо вони зберуть літаки в Енгельсі, то, може, й більше ракет на літаки буде встановлено. Все буде залежати від того, наскільки технічно будуть готові самі літаки. Ракет у них вистачає. А літаки, щоб запустити ці ракети, точніше підняти у повітря і потім запустити, на сьогоднішній день, — це проблема”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, у ніч проти 8 липня росіяни здійснили ракетний удар по Україні, націливши кілька груп ракет в сторону Житомира. Очевидці повідомляли про вибухи у місті та про роботу ППО.

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