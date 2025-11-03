Масована атака: росіяни обстріляли один із регіонів України

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

Реклама

Російські окупанти продовжують масовані обстріли Запорізького району.

Про це 3 листопада з місця подій повідомляє кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

У ніч проти 3 листопада у Запорізькому районі пролунало 4 вибухи. Попередньо — люди не постраждали.

Реклама

А за добу 15 населених пунктів області пережили майже 800 ударів ворога. По мирних жителях окупанти били з авіації, артилерії, спрямували понад пів тисячі ударних дронів.

Дронами росіяни якраз атакували обласний центр напередодні. У приватному секторі Запоріжжя внаслідок тієї атаки пошкоджено понад 65 будинків. Троє людей дістали поранень. Вони на амбулаторному лікуванні. 58 тисяч родин залишилися без світла. Попри загрозу повторних ударів ремонтні бригади одразу ж взялися за ремонт мереж і вже увечері очільник військової адміністрації Іван Федоров повідомив про те, що енергетики повністю відновили електропостачання. А для біля потрощених будинків роботи, звісно, не на один день.

По приватному сектору Запоріжжя окупанти били з РСЗВ. Російське залізяччя понівечило цілу вулицю. В будинку жодного вцілілого вікна. Біля — величезна вирва від ворожої ракети.



Вибухи в місті пролунали о другій ночі. В цей час, каже пан Михайло вони з родиною міцно спали. Після першого прильоту він схопив дружину із сином та побігли ховатись.

Зараз Михайло, приводить обійстя до ладу та планує вивозити родину до більш безпечного місця.

Реклама

«У хаті вилетіли всі вікна. Двері вилетіли всі, даху нема. Все розтрощене, будемо переїжджати до рідних, бо зараз жити там неможливо», — каже він.

Вистояв після атаки і сусідній будинок, проте тепер помешкання без вікон, дверей. Залишились тільки потріскані стіни.

Внаслідок атаки поранено трьох людей. Найстаршому 91 рік. Онука постраждалого Ганна каже, вже відвезла старенького до родичів. Дідусь досі не може оговтатись після ночі.

Ворожий обстріл залишив 58 тисяч запоріжців без світла. Нині енергетики проводять ремонтно-відновлювальні роботи.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 3 листопада. Сумні новини від ТРАМПА. Трагедія на Дніпропетровщині