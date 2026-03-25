Масована атака "Шахедів" на міста заходу України: що відбувається у Львові та Франківську

Наслідки атаки на Львів / © Садовий/Facebook

У Львові та Івано-Франківську долають наслідки масованої атаки «Шахедів».

Про це з місця події повідомляють кореспонденти ТСН.

Наслідки атаки по Львову

Кореспондентка ТСН Марічка Кужик повідомила, що російський дрон атакував житловий будинок у центрі Львова. Там наразі триває ліквідація наслідків влучання.

Деякі пожильці змогли уже потрапити до своїх квартир та подивитися, чи тут щось уціліло.

Місцева жителька розповіла, що її житло практично зруйновано, проте на щастя, люди не постраждали.

«Почала робити піцу на кухні, а мала була в ванній, мила руки. Секунда. Пил, дим. Воно влетіло мені в котел газовий, я зрозуміла, що він зараз вибухне, воно горіло. Собаку ледве знайшли, бо я не бачила нічого в пилу, схопила малу і вибігала», — каже місцева жителька Наталія.

Також росіяни атакували ще один житловий будинок на Сихові.

Загалом напередодні за допомогою медиків звернулися понад 30 мешканців. Натепер у лікарнях медоб’єднання перебуває 7 потерпілих, троє із них у важкому стані. Ще троє постраждає госпіталізовано до військового шпиталю.

Наслідки атаки по Івано-Франківську

Кореспондентка ТСН Алла Пасс повідомила, що наразі у лікарні перебуває 6-річний хлопчик. Його госпіталізували разом із вихователькою дитсадка. Крім дитини, є ще 5 поранених дорослих.

Медики зазначають, що людей уразили уламки «Шахеда».

«У міському перинатальному пошкоджені вікна. Вони тут затягнуті плівкою», — каже кореспондентка ТСН.

Нагадаємо, у Франківську загинув нацгвардієць з донькою.

