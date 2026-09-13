Масована атака «Шахедів» на захід України: Джонсон і дипломати ледь не потрапили під удар

Атака безпілотників (ілюстративне фото) / © ТСН

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Російський дрон атакував локомотив біля пункту пропуску «Ягодин» — лише за два кілометри від Польщі. Ще один безпілотник влучив по автозаправній станції менш ніж за кілометр від кордону.

Про це йдеться у сюжеті “ТСН.Тиждень”.

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Локомотив стояв неподалік пасажирського потяга Київ — Варшава біля одного з найбільш жвавих і завантажених пунктів пропуску. За лічені хвилини до атаки цією ділянкою встиг проїхати інший потяг з іноземними гостями — європейськими радниками, дипломатами та науковцями, які поверталися з конференції. Серед них був і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Ще одним дроном росіяни вдарили по АЗС, розташованій менш ніж за кілометр від польського кордону.

Обійшлося без жертв. Легкі травми отримали двоє водіїв, обгоріли вантажівки біля заправки. Сам пункт пропуску «Ягодин» не постраждав, однак тимчасово призупинив роботу, людей евакуювали.

У Міністерстві закордонних справ закликали партнерів серйозно відреагувати.

«Це терор Путіна, що "стукає" прямо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари стоять біля ваших воріт, дорогі партнери», — заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Росія посилює удари по заходу України

Більшість західних регіонів перебувають під атакою вже другу добу поспіль. Удари фіксували у Звягелі, Тернополі, Хмельницькому та Івано-Франківську.

Напередодні ввечері «Шахеди» атакували залізничні станції та поїзди на Волині — у Луцьку та Ковелі. На Київщині під ударом був Фастівський вузол. Фактично карта російських атак збігається з маршрутом потяга Київ — Варшава.

Військовий аналітик Михайло Самусь вважає, що ці удари поки не здатні завдати стратегічної шкоди, а їхньою метою може бути передусім психологічний тиск.

«Подивіться, ми зараз б’ємо вже по Західній Україні, створюємо постійний тиск», — пояснив він.

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За словами експерта, Росія намагається також створити ілюзію, що здатна перекрити українську логістику.

Через дощ і туман на захід України росіяни запускали переважно звичайні «Шахеди», які летять повільно і низько. Від вечора суботи до ранку неділі українські сили ППО збили 405 цілей із 453.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що близько 80% безпілотників були нереактивними. За його словами, Росія використала раптовість і велику кількість дронів, що створило значне навантаження на українську ППО.

Польща підняла F-35

Наближення російських дронів упритул до Польщі вкотре змусило реагувати тамтешні Повітряні сили. У прикордонних воєводствах близько четвертої ранку лунали сирени, а в небо підняли винищувачі F-35.

Польські військові заявили, що цього разу російські дрони кордон не перетнули.

Ігнат наголосив, що Україна передає союзникам інформацію про повітряні цілі.

«Україна ділиться фактично всією інформацією. Ми попереджаємо, якщо летить, збиваємо, але якщо долітає туди — вони реагують», — сказав він.

Європі доведеться змінювати систему ППО

Росія останніми тижнями активно атакує інфраструктуру поблизу кордонів із сусідніми країнами. Під удари потрапляють також райони біля Молдови та Румунії, а румунська авіація змушена реагувати на російські повітряні цілі.

Михайло Самусь вважає, що Європа поки має недостатньо засобів для боротьби з масовими атаками дешевих безпілотників.

«Найбільша загроза для Європи — це якраз російські дрони. Проти дронів у Європи дуже мало можливостей протидіяти, тому що потрібна система. Це реально зміна доктрини, зміна структур, формування малої ППО, яка фактично є тільки у нас», — пояснив він.

За словами експерта, наближення ударів до кордонів НАТО є ще одним аргументом для прискорення військової допомоги Україні, зокрема передавання систем Patriot.

Польща також дедалі серйозніше говорить про російську загрозу. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський закликав НАТО посилити військові навчання поблизу Калінінградської області, а під час візиту до Києва знову порушив питання створення європейського легіону.

Втім, за словами Самуся, ця польська ініціатива поки не отримала підтримки Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, які вважають, що питання потрібно детальніше обговорювати на рівні Євросоюзу.

Нагадаємо, російський удар по станції Ягодин поблизу кордону з Польщею міг бути спрямований на дипломатичний поїзд, у якому незадовго до атаки перебували колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та радники з питань безпеки кількох країн ЄС. Водночас в іншому поїзді, який перебував на станції в момент атаки, їхав колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

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