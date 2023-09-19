Масована нічна атака по Україні: у яких областях лунали гучні вибухи - подробиці

У ніч проти 19 вересня Росія вкотре атакувала Україну. Вибухи лунали у низці областей. На жаль, є "прильоти" у Львові та Кривому Розі.

Що відомо про нічні вибухи станом на ранок - у матеріалі ТСН.ua.

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Вибухибуло чутно у Хмельницькій області, Краматорську та Слов'янську Донецької області, Львові, Одесі, Херсоні та Кривому Розі.

"Шахеди" атакували Львів

Під час повітряної тривоги на Львівщині пролунала серія вибухів. Зокрема, їх було чути у самому Львові та області. За даними ОВА, працювала ППО. Втім, внаслідок атаки було зруйновано складське приміщення, почалася пожежа. Постраждало двоє людей.

"За уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані", - йдеться у дописі.

За словами мера Львова Андрія Садового, з-під завалів на складі дістали хлопця 26 років.

"У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу", - повідомив міський голова.

Міська рада додала, що через атаку перекрито рух транспорту по вул. Городоцькій. Там працюють відповідні служби.

"Увага! Рух транспорту по вул. Городоцькій від перехрестя з вул. Патона до кільця в обидві сторони наразі перекрито. Тут працює спецтехніка і всі відповідні служби", - сказано у повідомленні.

За попередньою інформацією, у напрямку Львівської області летіло 18 дронів "Шахед", 15 із них Сили ПВК «Захід» збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області, зазначив Козицький.

"На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих", - поінформував він.

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Вибухи у Кривому Розі

Також вибухи було чутно у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про влучання у багатоповерхову будівлю, виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків.

Керівник Дніпропетровської обласної ради уточнив, що пожежа виникла на четвертому поверсі будівлі, яка не перебуває в експлуатації. Вогонь вже ліквідували рятувальники.

За даними Повітряних сил, Росія завдала удару по місту балістичною ракеею "Іскандер-М". Боєприпас противник випустив з території тимчасово окупованого Криму.

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ППО працювала на Хмельнниччині

Під час нічної тривони звуки вибухів було чути у Хмельницькій області. За повідомленням Хмельницької обласної військової адміністрації, у регіоні працювали сили Протиповітряної оборони.

Згодом це підтвердив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!", - заявив Тюрін.

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Росія атакувала Україну дронами та ракетою

За інформацією Повітряних сил, у ніч проти 19 вересня ворог застосував ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М". Силам ППО вдалося збити 27 із 30 ворожих безпілотників.

БПЛА противник запускав з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), а також одну балістичну ракету - з території тимчасово окупованого Криму, яка влучила у Кривому Розі.

"В результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", - сказано у повідомленні вранці 19 вересня.

Нагадаємо, зібрали всю інформацію про нічну атаку по Львову.

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