Масована повітряна атака РФ по Харкову: що відомо про жертв та що відбувається на місцях прильотів (фото)

У п'ятницю, 30 серпня, посеред білого дня Росія завдала масованого удару по Харкову, атакувавши авіаційними бомбами ФАБ цивільну інфрастрктуру, зокрема багатоповерхівки. За останніми даними, через обстріл країни-терористки загинуло шість людей, постраждали 97, з них - 22 неповнолітні.

Що відомо про обстріл станом на обід 31 серпня, жертв та у якому стані потерпілі - читайте на ТСН.ua.

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Сотня потерпілих та шестеро загиблих: що відомо про наслідки атаки РФ на зараз

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов наступного дня уточнив, що Росія почала обстрілювати місто 15:40. Ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях, а саме в Індустріальному, Слобідському та в центральній частині міста.

"Пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів 1- приміщення підприємства. Постраждали 97 людей, з них 22 неповнолітні. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини - важкий", - повідомив посадовець.

За уточненими даними правоохоронців, загинули 6 людей: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються.

Масований удар РФ по Харкову 30 серпня 2024 / Фото: Associated Press

Масований удар РФ по Харкову 30 серпня 2024 / Фото: Associated Press

Серед жертв обстрілу - 18-річна художниця та мати військового

Український письменник Сергій Жадан повідомив, що під час російського обстрілу в Харкові загинула юна та обдарована художниця Ніка Кожушко. Дівчині було лише 18 років.

"За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає", - написав він та прикріпив останню картину дівчини.

Останній малюнок Ніки Кожуко

Також стало відомо, що сереж загиблих внаслідок удару росіян - мати військового, яка проживала в 12-поверхому житловому будинку. Про це розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, тіло жінки знайли на 10-му поверсі пошкодженого будинку.

"Він, військовослужбовець, приїхав на місце, як тільки дізнався про трагедію. Але впізнати матір було неможливо - тому наші криміналісти порівняли ДНК-профілі загиблої з чоловіком, який шукав матір, і вони співпали. Жінці був 71 рік, вона буквально згоріла у власній квартирі через ворожий удар авіабомбою", - йдеться у його дописі.

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У місті оголошено траур за загиблими

У суботу, 31 серпня, місцева влада оголосила траур у Харкова за загиблими внаслідок російського обстрілу.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що серед загиблих є 14-річна дівчинка, яка була поблизу дитячого майданчика. Поранення отримали 80 осіб, серед них - 22 дітей, включаючи десятимісячне немовля.

"Співчуваю усім, хто втратив своїх рідних та близьких. Сьогодні у Харкові оголошено траур", - написав він.

Масований удар РФ по Харкову 30 серпня 2024 / Фото: Associated Press

Масований удар РФ по Харкову 30 серпня 2024 / Фото: Associated Press

У якому стані постраждалі

За даними Харківської обласної військової адміністрації, 97 людей звернулися за медичною допомогою, з них велика кількість – діти. Найбільше жертв та руйнувань внаслідок удару по під'їзду 12-поверхового будинку.

"Я стою у цьому кварталі й бачу, як люди приходять забирати речі. У них - осколкові поранення рук, ніг", – повідомила кореспондентка 24 каналу із Харкова Анна Черненко.

За її словами, понад 40 поранених людей перебувають у медзакладах, з них 20 – у вкрай важкому стані. Зокрема, ампутації, крововтрати.

Новини ТСН 00:00 31 серпня. Жертви обстрілу в Харкові, звільнення Олещука, перше золото

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