Масована ракетна атака по Україні: все, що відомо про "прильоти", руйнування і поранених (фото)

Загарбники цілили по об'єктах інфраструктури: вгатили по житлових будинках, школах, дитсадку.

Російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні під ранок 15 лютого. Вибухи лунали у Києві, Львові, Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині. Внаслідок атаки є "прильоти", поранені та руйнування.

Все, що відомо про масовану ракетну атаку по Україні, читайте на ТСН.ua.

Атака по Харківщині

Ще близько опівночі Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку на Харківщині. Згодом стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву і поцілили по житловому будинку.

Внаслідок удару загинули 67-річна та 74-річна жінки, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Було повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані три поряд розташовані приватні будинки. У семи будинках пошкоджено скління вікон та дахи.

Руйнування в Чугуєві внаслідок ракетного удару / Фото: Олег Синєгубов

Близько 2:00 у Росії в небо злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95М, а в Повітряних силах закликали не ігнорувати тривогу.

Ракетний наліт на Київ

Під ранок на підступах до Києва працювала ППО, інформував очільник КМВА Сергій Попко. За його словами, ворог спрямував на столицю ракети різного типу з різних напрямків.

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. За оперативною інформацією, в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі. Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу," – написав очільник МВА в Мережі.

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Падіння уламків на Київщині

В Київській ОВА повідомили, що станом на 8:00 у двох населених пунктах одного з районів області були зафіксовані падіння уламків ракет. Пошкоджені сім приватних будинків, декілька господарських споруд та автомобіль. У будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи. В ОВА пообіцяли спільно з громадами надати всю необхідну допомогу мешканцям пошкоджених осель.

Ракетний удар по Львову

На світанку окупанти вдарили ракетами по Львову. В регіоні працювали сили ППО, але стався "приліт", повідомив мер Андрій Садовий.

"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури", – написав міський голова в Мережі.

Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій. Загалом було пошкоджено 18 житлових будинків. Вибито понад 400 вікон. Пошкоджено дві школи, дитсадок та припарковані авто.

Як повідомив очільник ОВА Максим Козицький, на місці "прильоту" по об’єкту інфраструктури спалахнула пожежа.

Внаслідок атаки постраждали дві людини: чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці. Ще одного чоловіка, мешканця одного з пошкоджених будинків, з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували.

Наслідки ракетного удару по Львову 15 лютого / Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

Наслідки ракетного удару по Львову 15 лютого / Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

Наслідки ракетного удару по Львову 15 лютого / Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

Атака по Полтавщині

Окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Зафіксовано влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 100 кв. м. Минулося без жертв та постраждалих.

Удар по Дніпропетровщині

На світанку четверга ворог атакував ракетами Дніпропетровську область, у регіоні лунали вибухи. Сили ППО збили дві ракети у Нікопольському та Новомосковському районах, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Однак сталися "прильоти" у Дніпровському районі. Там Пошкоджений об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає.

Вибухи на Хмельниччині

У Хмельницькій області пролунали вибухи, після яких заступник очільника ОВА Сергій Тюрін повідомив про пошкодження цивільних об’єктів.

Згодом Тюрін поінформував, що сили ППО знищили повітряну ціль на Хмельниччині. Внаслідок збиття загорівся приватний будинок. На місці працюють всі відповідні служби.

"На жаль, маємо 3 потерпілих: чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження в стані середньої важкості, жінка 1939 року народження в шоковому стані", – написав заступник голови ОВА в Мережі.

Ракетна атака по Запоріжжю

Внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю було влучання в інфраструктурний обʼєкт, пошкоджені багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкту торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі). На місцях працюють відповідні служби.

За попередніми даними, постраждали чотири людини.

Наслідки атаки по Запоріжжю 15 лютого / Фото: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Наслідки атаки по Запоріжжю 15 лютого / Фото: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Вибухи в Івано-Франківській області

Під час повітряної тривоги в Івано-Франківській області пролунали вибухи: в регіоні працювала ППО. Захисники неба збили ворожу ціль.

Унаслідок падіння уламків відбулося незначне займання покрівель господарських будівель. Пожежу вдалося ліквідувати. Минулося без жертв та значних руйнувань.

Скільки ракет РФ запустила по Україні і скільки збито

Під час масованої атаки по Україні 15 лютого російські війська запустили 26 ракет: повітряного і морського базування, балістичні, авіаційні та зенітні. Сили ППО знищили 13 повітряних цілей, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Які ракети і з яких напрямків ворог запустив по Україні:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 були запущені з літаків стратегічної авіації Т-95мс з Енгельса;

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 летіли з Воронезької області;

2 крилаті ракети "Калібр" окупанти запустили з Новоросійська;

4 керовані авіаційні ракети Х-59 були випущені з ТОТ Запорізької області, а також Курської області;

2 зенітні керовані ракети С-300 летіли з Бєлгородської області.

Силами ППО знищили:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

2 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

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