Масована ракетна атака по заходу України: експерти назвали причини і можливі цілі

Сьогодні вранці, 15 серпня, Росія завдала один з найпотужніших ракетних ударів за час війни по західних регіонах нашої країни. Від масштабної нічної ракетної атаки постраждали міста, які раніше не обстрілював ворог. Загалом, обстрілів зазнали 8 регіонів країни.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чому окупанти змінили тактику обстрілюючи ракетами Львівщину, Волинь та Івано-Франківську область.

Змінили тактику, бо Київ не по зубах

Як зазначають експерти, ворог дещо змінив свою тактику.

"Раніше, яка б не була атака, то більша частина ракет ворога летіли саме на Київ. Сьогодні вони змінили тактику. Гадаю, що до росіян нарешті дійшло, що пробити ППО Києва - їм не під силу. Тому вони вирішили змінити регіон обстрілів. Думаю, там вони шукають резерви ЗСУ і західне озброєння, від якого залежить боєздатність наших частин і спроможність ведення наступальної операції. Тому, так, це дійсно була доволі масована атака, коли майже всі ракети було направлено на західні регіони – Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Волинська області", - розповів сайту ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

Жахливі наслідки ворожого ракетного удару по західному регіону / фото ДСНС України

Полюють на озброєння і аеродром

Експерт підкреслює, що росіяни вдарили по двох прикордонних областях – Львівській і Волинській, де може бути західне озброєння. В кожній з цих областей є залізнична колія і велика кількість автомобільних переходів, де також може бути транспорт з допомогою від партнерів.

"А в Івано-Франківській області, як вже раніше зазначалося, знаходиться військовий аеродром, де наші пілоти чекають відправки на навчання в США. Але в той аеродром дуже складно влучити і він добре захищений, а ще так розташований, що не кожна ракета його знайде. Потрібно розуміти, що у ворога теж працює розвідка. І, на жаль, у нашому суспільстві є певний відсоток осіб, які здають координати місць зберігання. Тому вони (росіяни – ред.) і наносять вогонь по цим містам. Вони не можуть перекрити цей канал, але максимально намагаються його знищити. Тому цього разу ціллю став захід країни", - розповідає Олег Жданов.

Перехвалені "Кинджали"

Натомість ворожі ракети потрапляють у житлові будинки. Наприклад на Івано-Франківщині уламки ракети впали на приватний будинок у звичайному селі. А у Львові ракета влучила у дитячий майданчик посеред двору, залишивши там глибоку вирву та пошкодивши багато житлових будинків.

"Після передостанньої атаки по Україні з використанням "Кинджалів", з’ясувалася ще одна особливість цих ракет – вони мають мінімальну дальність, і за 900 кілометрів їх точність падає. Вони кілометр не долетіли до місця, куди, скоріш за все, були направлені. Тому тут багато залежить від особливості зброї – точності наведення і її ефективності. А другий момент, ми ж дорослі люди, і розуміємо, що не все можна оприлюднювати", - каже військовий експерт.

Ракета на кордоні з Румунією

Цього ранку одна з російських ракет пролетіла зовсім поруч з кордоном Румунії. Але за словами експерта, не слід чекати на реакцію румунської сторони.

"Ніякої реакції з боку Румунії не буде. Чому? Бо Румунія діє чітко в рамках НАТО. Якщо і буде якась реакція на проліт ракети поруч з кордоном цієї держави, то лише колективна реакція від НАТО. Гадаю, що румунська сторона навряд чи буде вести якусь самостійну політику. Вони частина єдиної системи безпеки, яку їм гарантує НАТО. Тому там і будуть приймати рішення – що казати, а що не казати", - зазначає Олег Жданов.

Під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку / фото ДСНС України

Хотіли вдарити по пілотах

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" каже, що удар окупантів по Коломийському району Івано-Франківської області пов'язаний з тим, що там знаходиться аеродром, по якому ворог вже бив "Кинджалами".

"Відомо, що на цьому аеродромі знаходилися пілоти, які готувалися до від’їзду на навчання на літаках F-16. Тоді ворог вдарив по Коломийському району "Кинжалом" на упередження, щоб влучити по пілотах. Я так розумію, що після цього росіяни провели дорозвідку і вдарили повторно", - розповідає сайту ТСН.ua Олександр Коваленко.

Шахеди – для дешевого терору

Щодо атаки по Львову, де ворог влучив у дитячий майданчик посеред житлових будинків, то експерт каже, що тут може бути фактор проблеми з точністю при запуску ракет.

"Я погано знаю Львів і не знаю, що там поряд знаходиться. Але я можу сказати, що росіяни цілеспрямовано здійснюють терористичні акти проти цивільного населення. Кожен їх обстріл – це терор проти цивільного населення. Але тут потрібно розуміти, що для цілеспрямованого терору вони використовують більш дешевші засоби, а саме дрони-камікадзе типу шахед. А ракети використовують тоді коли потрібно уразити якусь важливу чи стратегічну ціль, бо вартість ракети – це мільйони доларів", - розповідає сайту ТСН.ua Олександр Коваленко.

У Львові після ракетного удару спалахнула пожежа на горищі в п’ятиповерховому житловому будинку / фото ДСНС України

Ракети з дефектами

Він додає, що ракети у росіян зараз дуже швидко виготовляють і від цього кульгає їх якість.

"Це робиться дуже швидко, аврально, без технічного контролю. Вони його просто не проводять! Якість цих ракет дуже сумнівна. У таких боєприпасів багато дефектів, низькі характеристики, по точності вони дають досить серйозні помилки. Тому я не виключаю, що це могло бути відхилення від цілі, назвемо це так. Загалом, не секрет, що зараз в Україну надходить від партнерів необхідне нам озброєння, обладнання, боєприпаси, тому, можливо, у ворога була про це інформація і він намагався нанести такі удари по західних регіонах", - підсумовує Олександр Коваленко.

Скільки це триватиме

В Повітряних силах ЗСУ кажуть, що ворог намагається уразити не лише військові, а й цивільні та інфраструктурні об’єкти, об’єкти паливно-енергетичного комплексу, критичної інфраструктури.

"Статистика свідчить про те, що ракетні удари ворога будуть завдаватися стільки, наскільки спроможна російська промисловість виготовляти ракети і отримувати дрони-камікадзе, які вони зараз намагаюся робити у себе", - зазначив сайту ТСН.ua Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про наслідки нічної атаки по Україні: в ОП розповіли про кількість загиблих та постраждалих.

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